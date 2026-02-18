Experto da veredicto al polémico penal a favor de Junior contra América de Cali: esto dijo

Aún no se terminaban de acomodar los asistentes al estadio Romelio Martínez este miércoles, 18 de febrero, cuando el juego entre Junior y América de Cali tuvo polémica. Fue al primer minuto de partido, y tuvo que intervenir el VAR.

Junior atacaba por la zona derecha; Joel Canchimbo quiso lanzar un centro, pero el balón acabó pegando en el brazo del jugador de América de Cali, Omar Bertel. Las acciones se detuvieron, mientras el árbitro central del compromiso, Ferney Trujillo, tenía comunicación desde el VAR.

Justamente el propio VAR, Never Manjarrez, llamó a Trujillo para que revisara la acción en el monitor. Tras una larga visualización de la jugada, el árbitro central del partido decidió pitar penal. Eso, mientras los jugadores de América le reclamaban, y los de Junior festejaban.

⚽🧐¡Tras la revisión en el VAR el central decretó que penal a favor de Junior!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/jdFRGucMEI — Win Sports (@WinSportsTV) February 19, 2026

Con la acción ya sin reversa alguna, quien ejecutó el penal a favor de Junior fue Luis Fernando Muriel. El exdelantero de la Selección Colombia cobró con clase y puso el 1-0 a favor de Junior, que hizo estallar en júbilo al mítico Romelio Martínez.

Uno de los analistas arbitrales más reconocidos en redes sociales, Andrés Grimaldos, mejor conocido como El Var Central, afirmó que, en su concepto, sí era penal para Junior. Explicó su postura por medio de su cuenta de X.

“Para mí es penal. Pienso que aquí ningún desvío previo lo iba a salvar a Bertel. Los brazos están totalmente abiertos desde un primer momento. Llegó con los dos brazos arriba prácticamente; llega asumiendo un riesgo en todo momento. Me recuerda al penal de Pasto vs. Águilas”, afirmó Grimaldos.

🎯 PARA MÍ, ES PENAL: Y pienso que aquí ningún desvío previo lo iba a salvar a Bertel. Los brazos están totalmente abiertos desde un primer momento. Llegó con los dos brazos arriba prácticamente, llega asumiendo un riesgo en todo momento. Me recuerda al penal de Pasto vs Águilas. pic.twitter.com/bF3BmO3qjX — EL VAR CENTRAL (Andrés Grimaldos) (@ElVarCentral) February 19, 2026

Sin embargo, el debate está puesto en redes sociales para la prensa y los aficionados. Otra situación que implica intervención contundente por parte del equipo arbitral, y aún más con las críticas que vienen abarcando a los colegiados colombianos.

Al ser tan temprana la acción, y el gol, acabó condicionando el partido. Junior de Barranquilla lo celebró a rabiar, ante un rival directo por un cupo en los ocho en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-l.