Luis Fernando Muriel metió el golazo de la fecha: cobró a 35 metros y la clavó en el ángulo

Luis Fernando Muriel marcó su primer gol con el Junior de Barranquilla y sacó a relucir la excelsa pegada que lo mantuvo durante varios años en la élite del fútbol italiano.

Sobre los 67 minutos de partido, Muriel cobró un tiro libre a 35 metros de la portería y la clavó en el ángulo. El arquero Jorge Martínez intentó evitar la caída de su portería, pero fue imposible por la ubicación y potencia que llevaba la pelota.

Aunque la figura del partido fue Christian Barrios por su doblete, los focos se quedaron con el golazo de tiro libre que inclinó la balanza a favor del Junior contra Deportivo Pereira en el Estadio Centenario de Armenia.

Luis Muriel es uno de los fichajes más importantes del 2026 y solo necesitó de un puñado de partidos para pronunciarse en las redes.

@winsportstv ¡GO LA ZO DE TIRO LIBRE DE LUIS FERNANDO MURIEL PARA PONER EL 2-1 DE JUNIOR ANTE PEREIRA! LALIGAxWIN 🔴⚪🦈⚽🔟 ♬ sonido original - Win Sports - Win Sports

Después de un arranque complicado por la derrota en la Superliga, el cuadro juniorista ha enderezado el camino y acumula dos victorias consecutivas fuera de casa.

El próximo sábado tendrán la oportunidad de darle una alegría a su afición en el Estadio Romelio Martínez, donde recibirán al Boyacá Chicó por la fecha 5.

Junior espera que el aporte goleador de Muriel se multiplique después de su primer festejo y sea determinante en lo que resta del campeonato. Además de defender el título de la liga local, el conjunto tiburón tiene el compromiso de avanzar en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La reacción de Luis Fernando Muriel

Tras la victoria contra Deportivo Pereira, Luis Fernando Muriel dio declaraciones a los medios de comunicación y se mostró contento por marcar su primer gol con el Junior de Barranquilla.

“Contento por marcar el gol, sobre todo por la victoria. Poco a poco me siento mejor dentro del campo y eso me facilita un poco más. El gol me motiva más. Contento por el triunfo del equipo, para mí es motivo de alegría”, dijo.

Luis Fernando Muriel celebrando su primer gol con el Junior de Barranquilla. Foto: @JuniorClubSA

Muriel recibió críticas por su estado físico, pero poco a poco se ha puesto al corriente de sus compañeros. Alfredo Arias todavía no lo considera como titular, aunque le ha dado minutos desde el primer día que estuvo disponible para jugar.

El lunes entró para acompañar a Guillermo Paiva en una función como mediapunta. “El profe tiene la máxima disposición de mi parte para cumplir cualquier función”, señaló.

“Cuando te pones esta camiseta, estás obligado a buscarlo todo, pelear por todo lo que juegues. Desde un partido amistoso hasta el partido más importante de Libertadores. Acá no hay de otra, sino ganarlo todo”, señaló Muriel.