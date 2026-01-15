Presentación oficial de Luis Fernando Muriel en Junior: Así fue el show con la presencia de Cristóbal Soria

Luis Fernando Muriel rompe el mercado en Colombia es el nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Después de varias semanas de duras negociaciones, el equipo tiburón recibió a un hincha más que una de sus deudas pendientes de su carrera era vestir la camiseta de este club. El gigante barranquillero lo anunció por todo lo alto para disputar la Copa Libertadores 2026.

El atacante de Santo Tomás (Atlántico) ya había manifestado desde meses atrás que su deseo era vestir la camiseta rojiblanca. En esos tiempos las diferencias económicas eran lejanas y el equipo y el futbolista tenían otras prioridades. Fue hasta enero de 2025 que se pudo firmar el acuerdo. Luis Muriel sale del Orlando City de la MLS y ahora tratará de darle una mano al Junior en sus intenciones de ser campeón y no fracasar en el torneo de la Conmebol.

También, las marcas patrocinadoras de Junior pusieron de su parte y lograron el apretón de manos para sumar un nuevo fichaje de lujo a la plantilla dirigida por Alfredo Arias. Con 34 años de edad, Luis Muriel se une a una larga lista de fichajes top del club barranquillero, donde aparecen mega estrellas como Giovanni Hernández, Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja, Matías Fernández, Carlos Bacca, Teófilo Guitérrez, Yimmy Chará, Sebastián Viera, entre otros.

Luis Fernando Muriel, fichaje estelar de Junior de Barranquilla para 2026 Foto: Captura a foto de @JuniorClubSA

Cabe recordar que Luis Fernando es canterano de Deportivo Cali y luego dio el salto a Europa, llegando al Lecce de Italia y pasando por Atalanta, Udinese, Sampdoria y Fiorentina, de la Serie A. También estuvo en el Sevilla de España y acumula muchas presentaciones con la Selección Colombia, con la que asistió al Mundial de Rusia 2018.

Presentación en el Metropolitano con Cristóbal Soria al lado

Fue precisamente el partido de ida de la Superliga ante Santa Fe el momento para presentar al nuevo refuerzo. En el entretiempo del partido, Luis Muriel fue el protagonista, saltó a la gramilla del Metropolitano y con la sorpresa que estaba acompañado por Cristóbal Soria, uno de los periodistas más reconocidos de España.

“Estoy soñando despierto”, las primeras palabras de Luis Fernando Muriel tras ser presentado como nuevo jugador de Junior en el estadio Metropolitano. pic.twitter.com/kPfGV20oEX — Caracol Barranquilla (@CaracolBquilla) January 16, 2026

Muriel dio sus primeras palabras como jugador del Junior y dejó claro su sentido de pertenencia con la ciudad de Barranquilla y la Costa Caribe. Se espera que el jugador pueda hacer su debut en esta primera fecha de la Liga Betplay contra el Tolima en el Metropolitano.

🦈🔟 ¡Luis Muriel presentado en el Metropolitano! ¡El delantero dio sus primeras palabras como jugador del ‘tiburón’ y ya lució la 10 que usará esta temporada! #SUPERLIGAxWIN pic.twitter.com/tshw3gPouo — Win Sports (@WinSportsTV) January 16, 2026

“Contento y feliz de estar acá. Se me esta cumpliendo sueño y quiero disfrutarlo cada minuto y cada segundo. Disfrutar de esta afición y de este estadio que seguramente me va a dar muchas alegrías”, dijo Muriel antes de comenzar la Superliga.