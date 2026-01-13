Deportes

Acuerdo cerrado: Junior firmó otra figura aparte de Muriel y arma temido ataque para Copa Libertadores

Desde América de Cali llega uno de los últimos fichajes estelares del equipo de Alfredo Arias. Para el uruguayo la presión será alta, durante la disputa de la Copa Libertadores.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

13 de enero de 2026, 11:55 a. m.
Junior de Barranquilla sumará a Luis Fernando Muriel y otro delantero para la Copa Libertadores 2026
Junior de Barranquilla sumará a Luis Fernando Muriel y otro delantero para la Copa Libertadores 2026 Foto: Getty Images

En Barranquilla es esperado Luis Fernando Muriel desde hace días, pero con él desembarcará desde América de Cali otro talentoso delantero para la Copa Libertadores 2026.

Se trata de Cristian Barrios, extremo que será el que tenga la obligación de reemplazar a José Enamorado, el cual partió por un millonario valor hacia Gremio de Porto Alegre, de Brasil.

Si bien por algunos días el paso de Barrios a Junior pareció estancarse, se pudo saber en la noche del lunes por intermedio del periodista, José Hugo Illera, que: “¡Cristian Barrios es nuevo jugador del Junior de Barranquilla!“.

Después de lo que fue la confirmación del comunicador, este anunció que las partes involucradas que pusieron de acuerdo este lunes festivo, 12 de enero: “El negocio entre clubes se cerró en horas de la tarde”.

Deportes

El mensaje que puso James Rodríguez en medio de la incógnita por su futuro: así reapareció

Deportes

Jürgen Klopp le respondió a Florentino Pérez: se pronunció sobre su llegada al Real Madrid

Deportes

Vincent Kompany bajó de la nube a Luis Díaz y le dio una lección en público: “Todavía no”

Deportes

Doble golpe en América de Cali: anunció a su anhelado mago y acabó el vínculo con otra estrella

Deportes

Ni James ni Juanfer Quintero: Falcao reveló el jugador con el que mejor se entendió en Selección Colombia

Deportes

Notifican a Luis Díaz por actuar en Bundesliga: lo hecho ante Wolfsburgo, causal de todo

Deportes

Semifinales de la Copa de África: día y horas con Senegal, Egipto, Marruecos y Nigeria acechando la final

Deportes

El vistoso acróstico de Junior para confirmar el fichaje de Luis Fernando Muriel: es viral

Deportes

Luis Fernando Muriel no aguantó y confirmó el club en el que jugará: se adelantó a todos

Deportes

Llegada de Luis Fernando Muriel a Junior trunca refuerzo desde América de Cali: voz oficial lo dejó claro

A su vez, Illera dio a conocer que el nuevo refuerzo con el que se arma una temida delantera estará llegando “mañana (martes) y es posible que esté en la presentación del equipo en horas de la noche”.

Al parecer, la salida de Steven Rodríguez de los rojiblancos con destino al Deportivo Cali, fue la que ayudó para que se despejase ese cupo para que Barrios llegara a la escuadra que ostenta ser la actual campeona del Fútbol Profesional Colombiano.

Junior le sacó figura al América de Cali: le hizo jugosa oferta y firmaría por 2 años

Luis Muriel llegará a Junior

Además de Barrios, Luis Muriel también será presentando en pocas horas como jugador de Junior. Después de semanas enteras en las que parecía no darse, la familia Char hizo los máximos esfuerzos posibles en lo económico, al igual que el jugador, y ambos llegaron a un punto medio.

Restaba para poder confirmarse que el atacante se pudiese desvincular contractualmente de Orlando City, de la MLS, donde mantenía un contrato vigente.

Luis Fernando Muriel se encamina para llegar al Junior de Barranquilla y jugar Copa Libertadores
Luis Fernando Muriel se encamina para llegar al Junior de Barranquilla y jugar Copa Libertadores Foto: Getty Images

Si bien esto era algo de trámite, se temía porque los estadounidenses pusieran resistencia. Al final, en la noche del domingo pasado todo parecer haberse solucionado y Junior podrá contar con el goleador de pasos en España e Italia, para todos los torneos del 2026.

“Acuerdo total para la liberación de Luis Fernando Muriel (34) de Orlando City”, fue lo informado por Felipe Sierra.

Es inminente la llegada de Luis Muriel a Junior: Fuad Char reveló la duración del contrato

“Se firmará la documentación de su rescisión y podrá hacerse exámenes médicos con Junior, donde firmará por 2 años (hasta diciembre de 2027)”, agregaba sobre lo que estaría pasando este lunes festivo, que daría por finiquitados los trámites por el nacido en Santo Tomás, Atlántico.

No se cambian por nada

De a poco, Junior ha ido soltando pistas del arribo de Muriel a sus filas. Por medio de una composición poética, el cuadro tiburón publicó varios trinos que terminaban formando con las iniciales el nombre de “Luis Muriel”.

Fueron un total de diez frases, debidamente organizadas, que terminaron con un “lo soñamos juntos” y un corazón, el cual completó la secuencia y hace palpitar con mayor fuerza a los hinchas de Curramba sobre el anunció final del goleador e hincha del equipo.

Lo soñamos juntos.

Un amor vuelve.

Incondicional siempre.

Somos familia.

Mi casa llama.

Un sentimiento eterno.

Rojiblanco hasta siempre.

Infinita emoción.

El abrazo espera.

La hinchada cree.

Más de Deportes

James Rodriguez, wearing number 10, comes off the pitch after the International Friendly soccer match against Australia at Citi Field in Corona, N.Y., on November 18, 2025. (Photo by Gordon Donovan/NurPhoto) (Photo by Gordon Donovan / NurPhoto via AFP)

El mensaje que puso James Rodríguez en medio de la incógnita por su futuro: así reapareció

Jürgen Klopp habló claro sobre la posibilidad de dirigir al Real Madrid.

Jürgen Klopp le respondió a Florentino Pérez: se pronunció sobre su llegada al Real Madrid

Vincent Kompany fue claro sobre la comparación de Luis Díaz con Frank Ribery

Vincent Kompany bajó de la nube a Luis Díaz y le dio una lección en público: “Todavía no”

Junior de Barranquilla sumará a Luis Fernando Muriel y otro delantero para la Copa Libertadores 2026

Acuerdo cerrado: Junior firmó otra figura aparte de Muriel y arma temido ataque para Copa Libertadores

América de Cali dio bienvenida a uno y despidió a otro para 2026

Doble golpe en América de Cali: anunció a su anhelado mago y acabó el vínculo con otra estrella

Falcao García dio un nombre distinto a los de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero

Ni James ni Juanfer Quintero: Falcao reveló el jugador con el que mejor se entendió en Selección Colombia

Luis Díaz brilló en el juego ante Wolfsburg con un par de asistencias y un gol.

Notifican a Luis Díaz por actuar en Bundesliga: lo hecho ante Wolfsburgo, causal de todo

Semifinales de Copa de África con Sadio Mané, Mohamed Salah, Victor Osimhen y Achraf Hakimi a bordo

Semifinales de la Copa de África: día y horas con Senegal, Egipto, Marruecos y Nigeria acechando la final

El defensa colombiano #03 Jhon Lucumi controla el balón durante el partido amistoso internacional entre Canadá y Colombia en el Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey, el 14 de octubre de 2025. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Lesión de Jhon Lucumí: Bologna oficializó el parte médico y crecen las alarmas en Selección Colombia

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Real Madrid se movió rápido y anunció su nuevo técnico: confirmaron reemplazo de Xabi Alonso

Noticias Destacadas