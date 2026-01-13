Acuerdo cerrado: Junior firmó otra figura aparte de Muriel y arma temido ataque para Copa Libertadores

En Barranquilla es esperado Luis Fernando Muriel desde hace días, pero con él desembarcará desde América de Cali otro talentoso delantero para la Copa Libertadores 2026.

Se trata de Cristian Barrios, extremo que será el que tenga la obligación de reemplazar a José Enamorado, el cual partió por un millonario valor hacia Gremio de Porto Alegre, de Brasil.

Si bien por algunos días el paso de Barrios a Junior pareció estancarse, se pudo saber en la noche del lunes por intermedio del periodista, José Hugo Illera, que: “¡Cristian Barrios es nuevo jugador del Junior de Barranquilla!“.

Después de lo que fue la confirmación del comunicador, este anunció que las partes involucradas que pusieron de acuerdo este lunes festivo, 12 de enero: “El negocio entre clubes se cerró en horas de la tarde”.

A su vez, Illera dio a conocer que el nuevo refuerzo con el que se arma una temida delantera estará llegando “mañana (martes) y es posible que esté en la presentación del equipo en horas de la noche”.

Al parecer, la salida de Steven Rodríguez de los rojiblancos con destino al Deportivo Cali, fue la que ayudó para que se despejase ese cupo para que Barrios llegara a la escuadra que ostenta ser la actual campeona del Fútbol Profesional Colombiano.

Junior le sacó figura al América de Cali: le hizo jugosa oferta y firmaría por 2 años

Luis Muriel llegará a Junior

Además de Barrios, Luis Muriel también será presentando en pocas horas como jugador de Junior. Después de semanas enteras en las que parecía no darse, la familia Char hizo los máximos esfuerzos posibles en lo económico, al igual que el jugador, y ambos llegaron a un punto medio.

Restaba para poder confirmarse que el atacante se pudiese desvincular contractualmente de Orlando City, de la MLS, donde mantenía un contrato vigente.

Luis Fernando Muriel se encamina para llegar al Junior de Barranquilla y jugar Copa Libertadores Foto: Getty Images

Si bien esto era algo de trámite, se temía porque los estadounidenses pusieran resistencia. Al final, en la noche del domingo pasado todo parecer haberse solucionado y Junior podrá contar con el goleador de pasos en España e Italia, para todos los torneos del 2026.

“Acuerdo total para la liberación de Luis Fernando Muriel (34) de Orlando City”, fue lo informado por Felipe Sierra.

Es inminente la llegada de Luis Muriel a Junior: Fuad Char reveló la duración del contrato

“Se firmará la documentación de su rescisión y podrá hacerse exámenes médicos con Junior, donde firmará por 2 años (hasta diciembre de 2027)”, agregaba sobre lo que estaría pasando este lunes festivo, que daría por finiquitados los trámites por el nacido en Santo Tomás, Atlántico.

No se cambian por nada

De a poco, Junior ha ido soltando pistas del arribo de Muriel a sus filas. Por medio de una composición poética, el cuadro tiburón publicó varios trinos que terminaban formando con las iniciales el nombre de “Luis Muriel”.

Fueron un total de diez frases, debidamente organizadas, que terminaron con un “lo soñamos juntos” y un corazón, el cual completó la secuencia y hace palpitar con mayor fuerza a los hinchas de Curramba sobre el anunció final del goleador e hincha del equipo.

Lo soñamos juntos.

Un amor vuelve.

Incondicional siempre.

Somos familia.

Mi casa llama.

Un sentimiento eterno.

Rojiblanco hasta siempre.

Infinita emoción.

El abrazo espera.

La hinchada cree.