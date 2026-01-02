Deportes

Jefe de Junior va a sacarle otra figura al América: llamada ya se hizo y todo se encamina

Uno de los Char habría hecho las gestiones con el jugador para convencerlo. Ahora, restaría pactar todo con el delantero, y así se firmaría otro refuerzo del vigente campeón de Colombia.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

2 de enero de 2026, 6:43 p. m.
América de Cali se desprendería de dos titulares que irían a Junior de Barranquilla
América de Cali se desprendería de dos titulares que irían a Junior de Barranquilla Foto: Getty Images

En la mira de Junior de Barranquilla hay otro jugador de América de Cali. Durante el presente mercado esto se había dado ya una vez, pero ahora la historia se repetiría tras lo sucedido con Jean Pestaña, a quien le habrían puesto dinero en la mesa para llevárselo al Tiburón modelo 2026.

Quien ya recibió un llamado de uno de los jefes mayoritarios de los rojiblancos es Cristian Barrios. Dicho extremo en los últimos años ha estado en América de Cali, con rendimiento parejo, pero ante una oportunidad manifiesta de mejorar sus condiciones, este terminaría por aceptar.

Cristian Barrios y Frank Lozano durante un partido América vs. Chicó en el Pascual Guerrero.
Cristian Barrios (7) durante un partido de Liga BetPlay con América. Foto: Colprensa

Algo que también tienta al jugador es la participación de los vigentes campeones en la próxima Copa Libertadores. Por ganar la Liga, el Junior tiene tiquete al certamen internacional y quiere intentar pelear ese primer título internacional de su historia.

Julián Capera, de ESPN, fue uno de esos primeros periodistas que dio a conocer este 2 de enero la posibilidad latente de que ese trato se diera: “Junior de Barranquilla está cerca de llegar a un acuerdo con América de Cali para la transferencia de Cristian Barrios”.

Al parecer, de quedar hecho el acuerdo de clubes, luego vendría el diálogo de números con el jugador, que no parece ser un aspecto complicado: “Posteriormente, se discutirán los términos personales del jugador”.

Felipe Sierra, otro comunicador con conocimiento deportivo, también habló del caso, pero agregó un aspecto clave. Según este, desde las oficinas de Junior llamaron al jugador para preguntar si este estaría interesado en ir a los de Barranquilla.

De ser la respuesta positiva, la familia al frente del Tiburón se armaría con sus armas para completar el trato del extremo y vestirlo con la casaca de los de Curramba.

“Fuad Char, máximo accionista de Junior, llamó ayer directamente a Cristian Barrios (27) para saber si le interesaba ir al Tiburón y hacerle una oferta a América; que harán hoy”, dijo de lo que pasaría en las próximas horas.

Todo parece estar encaminado, pues son los indicios que las fuentes han dado al respecto: “Una vez el escarlata autorice, negociarán sus condiciones. Avanzan positivamente”.

Junior usa su chequera

Con dinero a disposición, es más fácil ir por jugadores y hasta arrebatárselo a clubes donde tienen una estabilidad. Tal parece que es la forma en la que se ha movido en el mercado Junior durante el fin de 2025 e inicio de 2026.

Como se dijo con anterioridad, no es solo Barrios el que busca sacar Junior de América, también hay otro nombre de un defensa del que se había dicho, ya todo estaba hecho.

De acuerdo a lo dicho por el periodista José Hugo Illera, “Jean Pestaña será jugador del Junior de Barranquilla, su vinculación se cerrará hoy”.

Jean Pestaña sería el jugador que Junior le saque a América para 2026
Jean Pestaña sería el jugador que Junior le saque a América para 2026 Foto: Getty Images

Adicional a esto, quien es cercano a las toldas rojiblancas, también ha dado a conocer el porcentaje del negocio, así como el tiempo de contrato que le darán en los tiburones: “Junior comprará el 50% de sus derechos deportivos y firmará por 2 años”.

Después de eso que se dijo el 29 de diciembre, las cosas parecen haber mermado, pero no estaría caído todo y sería otra tensión que vivan vallecaucanos y barranquilleros por un jugador.

