Luis Díaz es la gran figura de la Selección Colombia para este Mundial 2026. El guajiro viene de hacer una gran temporada con el Bayern Múnich y le apunta a disputar los ocho partidos en su primera experiencia mundialista.

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En una entrevista con Billboard, Lucho reveló sus cuatro selecciones favoritas para ganar la Copa del Mundo este año.

“Confiando en Dios, nosotros queremos ser los primeros, entonces pongo a la Sele de primero… Segundo, España", dijo el guajiro. “Francia y Argentina me gustan también”.

En ese orden de ideas, este sería el cuadro de honor para Luis Díaz:

Colombia (campeón)

España (Segunda)

Francia

Argentina

Luis Díaz, capitán de la Selección Colombia frente a Costa Rica. Foto: Getty Images

Más allá de lo difícil que es alcanzar una final del mundo, Luis Díaz llega motivado y con ganas de romper todos los récords de la Selección Colombia.

Lucho dijo lo que más le emociona del Mundial 2026. “Primero, cumplir ese sueño de jugar mi primer Mundial, porque no había tenido la oportunidad de jugar uno. Para mí representar al país a nivel mundial es una cosa de locos”, indicó.

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“Sueño con dejarlos en alto de la mejor manera posible, llegar lo más lejos que se pueda. Además, la gente hoy en día está dando muchísimo apoyo, para nosotros como equipo y para mi como jugador. Hacer un buen Mundial para nosotros sería perfecto, llegar hasta el último instante… La verdad es que es inexplicable, jugar un mundial y representar a un país es inexplicable", declaró.

Para el guajiro no hay techo en esta Selección. “Confiando en Dios, sé que nosotros vamos a hacer las cosas bien y vamos a lograr el objetivo”, manifestó.

Junto a Ryan Castro compartieron sus experiencias y prometieron que vendrá otra canción juntos. “Para mí también es un orgullo representar a Colombia, a la tierrita. Como lo dices tú, queremos ser un ejemplo para muchos jóvenes, tratamos de dar esa imagen delante de toda la gente, pero en especial de los niños que vienen creciendo”, dijo Lucho.

“Lo más importante es que cuando termines tu carrera te recuerden por lo que fuiste, por lo que lograste y por lo que eres como persona. Para mí eso es lo más importante. El legado… Orgulloso, orgulloso de ser colombiano", sentenció.

¿Cuándo juega la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El primer partido para Luis Díaz y la Selección Colombia será el próximo 17 de junio. Ese día enfrentarán a Uzbekistán por la fecha 1 del grupo K, mismo que comparten con Portugal y RD Congo.

Con la experiencia de otros mundiales, se espera que el estadio de Guadalajara esté completamente pintado de amarillo y millones de hinchas estén siguiendo el partido en todo el país.