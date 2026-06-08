Abelardo de la Espriella envía mensaje a los jugadores de Junior de Barranquilla tras el título en la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla alcanzó este domingo su estrella número 12 en el Fútbol Profesional Colombiano, luego de derrotar en la final al Atlético Nacional con un marcador global de 3-1.

Junior es bicampeón de Colombia: Nacional no pudo en Medellín, en una dramática final de vuelta

Con la victoria en los 180 minutos de la final, el cuadro de Barranquilla se coronó bicampeón en Colombia, tras retener el título alcanzado en diciembre de 2025 y conseguir dos estrellas consecutivas.

La alegría del fútbol se traslado hasta donde el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien siguió muy de cerca las acciones del partido definitivo que se disputó en el estadio Atanasio Girardot.

“Junior Campeón. Gracias muchachos por esa alegría que nos dan a toda la fanaticada del gran Junior de Barranquilla“, señaló el aspirante a la Casa de Nariño en un video que publicó en sus redes sociales.

De la Espriella aparece en el clip acompañado por su hijo, quien viste la camiseta del cuadro barranquillero, mientras él luce una camiseta blanca estampada con la imagen de él y Teófilo Gutiérrez.

“Hoy ganó el Junior y el 21 de junio va a ganar el tigre por palera la segunda vuelta, como ganó el Junior hoy el campeonato”, destacó el candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria.