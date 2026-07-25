“Mercado omnipotente y socialismo fomentan odio de clase y atentan contra la democracia”: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió en las últimas horas al futuro del país y habló sobre lo que debería venir en materia económica y social con el nuevo gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Álvaro Uribe recordó lo que pasó con Hugo Chávez el 7 de agosto de 2010: “No mientras sea presidente”

Uribe Vélez, a través de su cuenta en X, señaló que “Colombia debería lograr un crecimiento de la economía privada con inclusión social de largo plazo, sin interrupciones”.

“La política social sin riqueza privada es insostenible y generaliza pobreza. El mercado solo no hace inclusión social. Mercado omnipotente y socialismo fomentan odio de clase y atentan contra la democracia”, sentenció.

En otro mensaje a través de su cuenta en X, el expresidente ya se había referido estos mismos temas, haciendo énfasis en que el Estado debe ser pequeño para que sirva más a la comunidad y no a unos pocos.

“El dualismo o complementariedad es pilar fundamental de la democracia estable: Mano firme, Corazón grande; Seguridad para todos y con libertades; Emprendimiento al alcance de todos; Estado pequeño para que sus recursos sirvan a la mayoría de la comunidad, no a los favoritos de la burocracia; economía fraterna, buena para la empresa y para el trabajador", escribió.