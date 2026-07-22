Iván Cepeda anuncia que habrá un diálogo “respetuoso” con el Centro Democrático tras coincidir en la elección del presidente del Senado

En medio del ambiente de alta tensión política que atraviesa el país tras las elecciones presidenciales, el senador Iván Cepeda publicó un mensaje en su cuenta de X en el que defendió el diálogo como la principal herramienta para superar las divisiones y resolver los conflictos nacionales.

Iván Cepeda realizará un acto público en Barranquilla paralelo a la posesión de Abelardo De La Espriella

A través de un extenso pronunciamiento titulado “El diálogo”, Cepeda sostuvo que durante toda su trayectoria pública ha combinado “la confrontación democrática” con el diálogo político, según las circunstancias que ha enfrentado Colombia.

El dirigente de izquierda recordó su prolongada disputa con el expresidente Álvaro Uribe y el uribismo, señalando que durante los últimos quince años ha mantenido esa controversia “por los cauces institucionales y jurídicos”, dejando claro que no ha evitado confrontar a ese sector político cuando lo ha considerado necesario.

Petro insiste en que hubo fraude en las elecciones y revelará denuncia: “El pueblo eligió como presidente a Iván Cepeda”

Votación presidencia del Senado, Iván Cepeda Foto: Colprensa

Sin embargo, enfatizó que esa experiencia no ha modificado su convicción de que el diálogo debe ser el mecanismo para tramitar las diferencias políticas y sociales en un país marcado por décadas de violencia.

“Prefiero el diálogo a la confrontación. Siempre”, escribió Cepeda, quien agregó que incluso cuando esa vía parezca difícil o sea vista como una postura ingenua, sigue siendo la mejor alternativa para fortalecer la democracia.

Iván Cepeda anuncia que “no están cerrados” a un diálogo político con el Centro Democrático para la presidencia del Congreso

Iván Cepeda, plaza de Bolívar Foto: Juan Carlos Sierra

El senador también afirmó que dialogar no constituye una señal de debilidad, sino “la más alta expresión de la fortaleza democrática”, al considerar que solo mediante ese camino será posible construir una nación reconciliada y en paz.

El mensaje se conoce en un momento en el que distintos sectores políticos han planteado la necesidad de reducir el tono de la confrontación y abrir espacios de entendimiento entre el Gobierno, la oposición y las demás fuerzas con representación en el Congreso.