A Honorio Henríquez lo llamó un ministro del gobierno de Abelardo De La Espriella: esto hablaron

El congresista Honorio Henríquez, del Centro Democrático, fue elegido nuevo presidente del Senado, luego de derrotar al congresista Alfredo Deluque, quien era respaldado por el gobierno electo de Abelardo De La Espriella.

Si bien Henríquez reveló en El Debate de SEMANA que ya habló con De La Espriella, esta mañana de miércoles, 22 de julio, también dijo que dialogó telefónicamente con el ministro de Comercio recientemente asignado, Mauricio Gómez Amín.

El inesperado apretón de manos entre Iván Cepeda y Honorio Henríquez luego de ganar la presidencia del Senado

“Agradezco la llamada del ministro de Comercio entrante, @MauricioGomezCO, por sus felicitaciones con ocasión de mi elección como presidente del Congreso. Desde la Presidencia del @SenadoGovCo trabajaremos por un Congreso al servicio de la gente, que construya acuerdos, promueva soluciones y contribuya al desarrollo del país”, dijo Henríquez sobre la llamada que sostuvo con Amín.