El inesperado apretón de manos entre Iván Cepeda y Honorio Henríquez luego de ganar la presidencia del Senado

Ayer sobre la medianoche se cristalizó la alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico que terminó con la victoria de Honorio Henríquez en la presidencia del Senado. El congresista del Centro Democrático se quedó con 56 de los 101 votos posibles que le valieron quedarse con esa dignidad.

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En medio de la euforia del momento y del retrato que inmortalizó la celebración conjunta de los congresistas del Pacto Histórico con los del Centro Democrático, también quedó el inesperado apretón de manos entre Henríquez e Iván Cepeda, quien se levantó de su curul y fue hasta la mesa directiva para felicitar a su opositor político por haber ganado la presidencia de la corporación.

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La conversación fue breve pero cercana. Pareciera como si ese apretón de manos hubiese sellado el acuerdo que sus respectivos jefes políticos pactaron con anterioridad: el expediente Álvaro Uribe, máximo contrincante de Iván Cepeda, llegó por el lado de Honorio Henríquez y el presidente Gustavo Petro hizo lo propio a través de Cepeda. Todo en el plano de lo simbólico.