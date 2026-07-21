Amistoso de Selección Colombia, a punto de confirmarse: filtraron rival tras el Mundial 2026

Recién terminó el Mundial 2026 y ya se habla de lo que será la próxima fecha Fifa para las selecciones que participaron en la cita orbital.

De la Selección Colombia no se había escuchado nada, pero en las últimas horas se anticipó el que sería su rival para agosto o septiembre.

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A raíz de una información que surgió en Perú, se supo que estaría en marcha un posible acuerdo entre estas dos confederaciones. Quien dio a conocer la noticia habló de un “acuerdo verbal”.

El periodista Kevin Pacheco, en suelo inca, informó: “La selección peruana está muy cerca de cerrar un amistoso frente a la selección colombiana para la fecha Fifa de septiembre y octubre en EE. UU.”.

Agregó: “Como se adelantó, también hay un acuerdo verbal para jugar ante México, Canadá y Estados Unidos en la misma ventana”.

Esta versión no fue difundida exclusivamente por el mencionado; otros que también la replicaron, aumentando su fuerza. Hasta ahora, en suelo nacional no se ha revelado información al respecto.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) guarda silencio sobre ello. Según su comportamiento con este tipo de anuncios en el pasado, el tema saldrá a la luz solo cuando esté 100 % confirmado.

Incertidumbre por futuro de Néstor Lorenzo

Hasta el 21 de julio, poco y nada se sabe del futuro del DT Néstor Lorenzo. Está por saberse cuál será la decisión de los dirigentes de la FCF, quienes parecen estar divididos por la continuidad o salida del argentino.

El haber llegado hasta los octavos de final del pasado Mundial significó para algunos altos mandos un fracaso de la Tricolor.

Néstor Lorenzo se mantiene por el momento en Selección Colombia. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

Entretanto, otros quisieran dar continuidad al proceso que ostenta haber tenido un invicto de casi 30 partidos, ser finalista de la Copa América 2024 y clasificar tras ocho años nuevamente al Mundial.

Ni Ramón Jesurún, presidente de la máxima entidad, ni otro jefe han dado una pista clara de cuál es la postura sobre Lorenzo. En los próximos días se espera que dicho anuncio salga para conocimiento de los seguidores de la Tricolor.

Así quedó Colombia en el ranking Fifa

A la hora de evaluar lo hecho por la Selección Colombia en el Mundial 2026, es clave ver en cuál puesto quedó el equipo en el ranking Fifa tras disputar el torneo en Norteamérica.

De acuerdo a las métricas, los cafeteros se mantienen en el top 15. Los resultados de los amistosos previstos para los meses de agosto y septiembre harán cambiar la posición a favor de Colombia en caso de que se logren victorias.

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Según lo visto en el listado global, la Tricolor es la tercera mejor selección en la actualidad de Conmebol. Supera a naciones históricas como Uruguay o Paraguay, y se le adelanta temporalmente a Ecuador, que venía en un crecimiento constante en el último tiempo.