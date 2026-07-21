Honorio Henríquez reveló qué habló con Abelardo De La Espriella: “Las palabras tienen que ir acordes con los hechos”

Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, fue elegido este 20 de julio como nuevo presidente del Senado de la República.

Henríquez se impuso sobre el congresista Alfredo Deluque, quien era respaldado por el gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

La elección de Henríquez como presidente del Senado se produjo luego de que el Centro Democrático y el Pacto Histórico se unieran. De hecho, la celebración entre congresistas de ambas bancadas fue evidente.

Ahora, en El Debate de SEMANA, Henríquez reveló que habló con De La Espriella.

“Yo dialogué el día de hoy con el presidente electo Abelardo De La Espriella y le dije: ‘Todo lo que sea para el bien de la nación colombiana, cuente con nosotros, porque estamos para ello’. Y de eso se trata. Si uno viene a poner palos en la rueda, no vamos a avanzar. Sería entonces un incoherente si digo una cosa y hago otra. No. Las palabras tienen que ir acordes con los hechos y esa es nuestra razón de ser y sentir ”, contó Henríquez en El Debate.

Honorio Henríquez fue elegido en la noche del 20 de julio con 56 votos para liderar el Legislativo. Foto: SEMANA

El presidente del Senado también recalcó que él es un hombre de acuerdos, consensos y de dar resultados.

Continuando con su entrevista en El Debate, Henríquez entregó más detalles de lo hablado con De La Espriella: “Fue un saludo muy respetuoso, formal, donde hablamos de la colaboración armónica que debe existir entre el Ejecutivo y el Legislativo, y ofrecer nuestro espacio, nuestra oportunidad para el debate y obviamente, cuando nos corresponda, hacer el control político. Pero insisto, eso debe ser enmarcado bajo el respeto, el cumplimiento de la Ley Quinta y la Constitución Política de Colombia”.

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En tal sentido, Henríquez destacó que él no estará en la presidencia del Senado para apretar al gobierno de De La Espriella.

Por otra parte, el congresista contó en El Debate que, con quien también habló, fue con el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático.

“El expresidente Álvaro Uribe es un hombre que vive constantemente preocupado por las situaciones del acontecer diario de la nación colombiana. Me dijo, ‘cuando uno triunfa, o cuando gana una elección, debe ser magnánimo y es cuando más se debe ser y pensar en las soluciones de los problemas’. Él siempre le da a uno consejos, recomendaciones y yo trato de acatarlas en todo momento. Y uno tiene que valorar ese aprendizaje, la experiencia de un hombre como Álvaro Uribe Vélez, y uno tiene que acatarlo si desea triunfar o hacer las cosas bien”, narró Henríquez en El Debate de SEMANA.