Advierten que Rodrigo Lara era quien quería a Alfredo Deluque como presidente del Senado: “Abelardo De La Espriella no se metió”

La elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado sigue dando mucho de qué hablar, especialmente porque es la primera derrota que sufre el presidente electo Abelardo De La Espriella.

Además, también se ha debatido la unión entre el uribismo y el petrismo, orillas que no querían que el ganador fuera Alfredo Deluque, quien supuestamente era el elegido por el Gobierno entrante.

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y advirtió que Deluque no sería la ficha del próximo jefe de Estado, sino que se trató de una apuesta del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara.

Alfredo Deluque, senador de la República de Colombia. Foto: Alejandro Acosta

“Yo acabo de ver el video del presidente electo y estoy entendiendo que realmente el guiño al doctor Alfredo Deluque fue del ministro Rodrigo Lara. Abelardo De La Espriella está hablando de que él hubiera querido que fuera Enrique Gómez el que le hubiera impuesto la banda presidencial”, comentó.

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Por lo mismo, el congresista reiteró que el futuro mandatario “no se metió”, sino que era el ministro designado el que “estaba empecinado” con que Deluque fuera el presidente del Senado.

Acerca de la controversia con el Centro Democrático, Forero señaló que la colectividad en ningún momento exigió nada del otro mundo, pues considera que estaban en su derecho, como bancada de gobierno, de querer que fuera uno de sus integrantes el elegido, tal y como terminó sucediendo con Honorio Henríquez.

“Nosotros dijimos que entonces fuera el doctor Enrique Gómez, pero el ministro Lara insistió en que fuera Deluque. Yo no tengo nada personal en contra él, pero sí existen algunas diferencias puntuales”, apuntó.

Abelardo De La Espriella, Honorio Henríquez y Rodrigo Lara. Foto: Semana

El senador afirmó que ellos como partido han sido muy claros con Abelardo De La Espriella y recordó que desde el primer momento le anunciaron, sin ningún compromiso o cálculo político, que serían partido de gobierno.

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En ese sentido, señaló que muy seguramente van a apoyar la gran mayoría de proyectos que su Ejecutivo presente a lo largo de estos cuatro años, que comenzarán desde el próximo 7 de agosto.

Por otra parte, Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, defendió la unión que hubo entre el uribismo y el petrismo, y que permitió la victoria de Henríquez. “Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo por mantener el rumbo de un proyecto de izquierda progresista”, dijo.

“La idea de un acuerdo nacional es un punto sobre el cual nosotros podemos tener diálogos y encuentros con sectores diferentes. (...) Nosotros representamos otro proyecto distinto y lo vamos a defender, pero eso no quiere decir que no podamos coincidir en algunos temas”, añadió.

Becerra sostuvo que este tipo de hechos son muy importantes para la democracia colombiana y, por lo mismo, recalcó que cada una de las decisiones que tome el partido político, lo hará siempre teniendo en el centro el acuerdo nacional que en su momento planteó Iván Cepeda cuando fue candidato a la Presidencia.