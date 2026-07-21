Nicolás Barguil respondió en vivo si fue el elegido de Petro para ser presidente de la Cámara: dijo qué viene con Abelardo De La Espriella

El congresista cordobés Nicolás Barguil fue elegido presidente de la Cámara de Representantes para el periodo legislativo 2026–2027.

Ahora, en El Debate de SEMANA, Barguil respondió a quienes dicen que su llegada a la presidencia de esa corporación supuestamente se debe al jefe de Estado, Gustavo Petro.

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“Eso es falso, las votaciones son públicas y por algo estuvo bien el partido, mis compañeros y el presidente del Partido Conservador, de asignarme como una buena opción para estar en la presidencia este primer año”, aseguró Barguil.

En tal sentido, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes prometió total independencia en sus decisiones, lejos de los rumores que lo vinculan con el petrismo.

“Total independencia. Nunca he tenido ese favoritismo”, señaló.

En línea con lo anterior, Barguil dijo cómo será la relación con el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien asumirá el mandato a partir del 7 de agosto.

“Yo creo que la buena relación va a partir de la base de que a los proyectos que vengan se les va a dar trámite, como les vamos a dar también las garantías a los partidos minoritarios, a los partidos de oposición, a los partidos que van a querer trabajar también. Yo creo que esa es la forma de buscar consenso. Era lo que le manifesté a todas las bancadas. Yo quiero que esta sea una relación de doble vía, que no sea hoy yo pidiéndoles el apoyo, sino que también, una vez yo esté de presidente, sean ustedes también ayudándome y buscando también la mejor manera de sacar los proyectos adelante”, dijo Barguil en El Debate de SEMANA.

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Y agregó: “De los consensos también, que no nos quedemos en las peleas diarias del día a día y que busquemos soluciones para darles las soluciones que están esperando nuestras regiones y que está esperando Colombia”.

Tras la elección de Nicolás Barguil como presidente de la Cámara, desde su partido, el Conservador, exaltaron su “liderazgo, trayectoria y compromiso con el fortalecimiento de la democracia y las instituciones del país”.

“Su elección constituye un reconocimiento a una carrera construida sobre el trabajo, el diálogo y el servicio público, así como a la confianza que las distintas fuerzas políticas han depositado en un congresista que se ha destacado por su capacidad de concertación y su vocación de construir consensos. Nicolás Barguil es profesional en Marketing y Negocios Internacionales, especialista en Gerencia Pública y magíster en Administración de Empresas (MBA). Antes de llegar al Congreso de la República, desarrolló una amplia trayectoria en el sector agroindustrial, donde ejerció cargos directivos y de representación gremial, fortaleciendo su conocimiento sobre los desafíos del campo colombiano y el desarrollo productivo del país”, resaltaron en un comunicado emitido este martes desde el Partido Conservador.