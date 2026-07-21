¿Se viene otra alianza entre el uribismo y el petrismo en el Congreso? La elección que está a la vuelta de la esquina y mantiene en vilo al país

Para el próximo 12 de agosto de 2026 está previsto que el Congreso de la República elija al contralor general de la República.

Será un gran pulso en el nuevo legislativo para determinar quién será nombrado para ser el guardián de los recursos económicos del Estado.

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En la lista del 20 de mayo anterior quedaron cinco hombres y cinco mujeres, que seguirán en el proceso de elección y fueron los que mayor puntaje obtuvieron.

Estas son las personas que siguen en carrera para ser contralor general de la República:

— Luis Enrique Abadía

— Andrés Castro

— Jorge Eliecer Laverde

— Ana Elena Monsalvo

— Carlos Mario Zuluaga

— Julián Mauricio Ruiz

— Diana Carolina Torres

— Amanda Madrid Panesso

— Karol González Mora

— Rosalba Jazmín Cabrales

La Constitución señala que el contralor ejerce cuatro años y, al igual que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, asume desde el 7 de agosto de 2026 y sin derecho a ser reelegido.

“El contralor será elegido por el Congreso en Pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del presidente de la República, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo… solo el Congreso puede admitir la renuncia que presente el contralor y proveer las faltas absolutas y temporales del cargo... para ser elegido contralor general de la República se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años de edad; tener título universitario; o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor de 5 años; y acreditar las calidades adicionales que exija la ley”, señala la Carta Magna.

Quien gane sustituirá a Carlos Hernán Rodríguez. Después de lo que pasó en la elección del presidente del Senado, y con la unión inusual entre el uribismo y el petrismo, la gente se pregunta si habrá alianzas en esta elección también.

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Héctor Olimpo Espinosa Oliver, senador del Partido Liberal, respondió: “Bueno, yo creo que es evidente, no sé por qué el senador (Andrés) Forero no lo admite y Gabriel (Becerra) lo admite un poco más, que entramos en una zona de distensión política. Es evidente. ¿Sí? Dos sectores que no podían ni verse ya se entienden, ya se abrazan, ya se agradecen. Ya generaron algunas complicidades electorales”.

“Yo creo que eso es positivo para Colombia. De verdad que, a partir de lo que pasó, va a ser mucho más fácil construir grandes acuerdos para reformar la política, para reformar la salud. Se hicieron acuerdos alrededor de la mecánica electoral de las elecciones en las plenarias, pero por encima de eso, creo que eso distiende un poco la polarización y es una gran oportunidad para Colombia. Yo realmente felicito esto”, agregó el congresista liberal.

“Yo realmente felicito esto e insisto, ayer se hicieron pasito. Yo he estado los otros 20 de julio en el Congreso porque, sin ser parlamentario, me gusta ir a mirar las instalaciones del Congreso y veía siempre mucha agresividad. Cuando estaba el presidente Duque, de parte de la bancada que representaba al sector de izquierda eran muy agresivos. En las otras instalaciones también el Centro Democrático era muy agresivo y gritaban y chuleaban”, agregó.

A su turno, Gabriel Becerra, congresista del Pacto Histórico, dijo: “Yo creo que lo que sucedió ayer va a tener efectos, no solamente en lo del contralor, sino que va a tener efectos en muchas otras decisiones y designaciones que debe hacer el Congreso de la República. Tal vez por eso veo que la reacción de Abelardo De La Espriella es cuidadosa y empieza a aplicar esa máxima de que los ministros son fusibles y entonces el de las responsabilidades, el ministro Lara. Él no tiene nada que ver, a él no le importaba lo del Congreso, él estaba en otras ocupaciones, cuando quienes estamos en política sabemos que eso no es así“.

“Lo que de fondo hay es que la visión autoritaria, tengo que decirla, la visión arrogante, incluso con sus principales aliados políticos, la visión de supuestamente tener la posibilidad de desconocer otras fuerzas muy importantes en la política del país y de la institucionalidad. Ha tenido una primera reacción adversa, ha sido un bautizo de fuego, diría yo, para el futuro gobierno y que en el tema del contralor, pues tendremos que ver cuál va a ser su actuación. Yo lo que veo por ahora es que no quieren aceptar que ninguno de los candidatos que ya fueron propuestos sea considerado”, agregó.

“Quieren tumbar a través de recursos jurídicos esta elección para colocar, al igual que querían hacer en la presidencia del Senado, el candidato de ellos, porque según ellos, ellos vinieron como el génesis a refundar la patria y hay un asesor espiritual que les dijo que ellos son los que definían quiénes seguían viviendo en este país a través de un arca de Noé y que entonces con esa narrativa pseudorreligiosa están refundando todo. Y creo que ha sido un baño de realidad y, si van a actuar con la misma prepotencia y con la misma arrogancia, por ejemplo, que quiere desconocer al Pacto Histórico como una realidad política, creo que en muy poco tiempo no solamente va a tener en contra al Congreso de la República, va a tener en contra la sociedad colombiana”, aseveró.

“Yo creo que están por verse muchas decisiones en el Congreso. Vamos a ver ya qué pasa con el tema de Contraloría, con el tema de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, con otras designaciones que tendremos que hacer. Nosotros nos vamos a seguir comportando de nuevo de la misma manera. Vamos a deliberar con base en nuestro programa, le vamos a decir al país de manera pública qué es lo que vamos a defender y, sobre la base de eso, si tenemos coincidencias con otros partidos, no tenemos ningún problema. Por eso, creo que estamos asistiendo a las primeras acciones de una recomposición política del país, donde nosotros esperamos sobre todo que prevalezcan las garantías, las libertades, la democracia y, en función de eso, estamos dispuestos a construir el acuerdo nacional que proponíamos”, agregó el congresista petrista.

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, dijo a su turno: “Nosotros estamos haciendo es una coalición que le dé gobernabilidad durante los cuatro años al presidente Abelardo de la Espriella y eso es lo que nos interesa”.