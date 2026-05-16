El presidente Petro reacciona a las advertencias del contralor en SEMANA sobre las EPS; esto dijo

SEMANA reveló una entrevista hecha con el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, quien advirtió que el deterioro de las Entidades Promotoras de Salud, más conocidas como EPS, que se encuentran bajo intervención estatal, ha alcanzado una gravedad nunca antes vista.

Aseguró que la falta de transparencia financiera en Nueva EPS, la mayor aseguradora del país, pone en riesgo la atención sanitaria de más de 11 millones de ciudadanos.

Tras la publicación de la nota periodística, no pasó mucho tiempo para que el presidente Gustavo Petro reaccionara, respondiendo tajantemente a las declaraciones del contralor. A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su molestia.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió sobre el grave deterioro financiero de las EPS intervenidas y alertó que la falta de transparencia en Nueva EPS pone en riesgo la atención de millones de usuarios. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Si quita el desastre criminal de Coosalud, protegida por extraños jueces de Bolívar, parecidos a algunos del Caquetá, que configuran presuntas mafias de la salud que la justicia no quiere investigar, le tengo que informar lo siguiente: las EPS no intervenidas están peor que las intervenidas y el indicador de quejas sobre afiliados es peor en las no intervenidas que en las intervenidas. Le informo y, ojalá, lo informe, Colsanitas, no intervenida, tiene más quejas sobre afiliados que la Nueva EPS”, precisó en su trino.

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Adicional a ello, el mandatario elevó un cuestionamiento tras las declaraciones, preguntando qué pasa con el sistema de EPS como intermediarias financieras. Aseguró que “nunca sirvió y no sirve ahora y le ha hecho perder al país buena parte de su actual déficit primario”.

Además, aprovechó para hacer una crítica a los gobiernos pasados, asegurando que si no se hubieran tomado algunas decisiones en materia macroeconómica, hoy el país sería superavitario.

En medio de la polémica por la crisis de las EPS, el mandatario criticó a gobiernos anteriores y señaló que durante décadas se pagaron deudas privadas con recursos públicos. Foto: Montaje El País / Andrea Moreno

“Si no se hubiera establecido el subsidio a la gasolina del Fepec y no se hubiera subsidiado con el presupuesto a los dueños privados de las EPS, Colombia sería un país superavitario en su presupuesto y su deuda sería de costo muy bajo”, agregó.

También respondió a la pregunta sobre por qué no se liquidan EPS. Aseguró que, de hacerlo, los dueños se liberarían de sus deudas billonarias con los hospitales y clínicas. En suma, crítico también las propuestas de algunos candidatos y candidatas a la presidencia, que proponen pagarles con dinero público sus deudas. “Eso lo han hecho durante décadas y por eso se liquidaron más de cien EPS en gobiernos anteriores”, sentenció.

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Finalmente, volvió a arremeter contra el Congreso, que le dijo “no“ a su reforma a la salud. Dijo que “la mayoría de los senadores de la comisión séptima se vendieron y los dineros de Keralty, dueña de Colsanitas, corrieron en campañas políticas y presuntamente en estrados judiciales”. Agregó además el nombre de varios congresistas que están en contra del proyecto.

La reforma a la salud volvió al centro del debate luego de que el presidente Gustavo Petro arremetiera contra el Congreso y defendiera los cambios propuestos por su Gobierno al sistema de EPS. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

“Ya no se puede esperar al Senado. Ya el senador Lidio García Turbay sigue la línea de Efraín Cepeda y Paloma Valencia”, precisó.