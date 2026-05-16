Los colombianos están disfrutando de un nuevo puente festivo este 16, 17 y 18 de mayo. Entre los planes más comunes están los viajes, salidas familiares y aventuras en la naturaleza.

¿Viaja este puente festivo? Los 3 destinos cerca de Bogotá donde puede pasear sin gastar una fortuna

Para los interesados en desconectar del ritmo de la ciudad, la Alcaldía de Bogotá publicó una guía de los mejores senderos para conocer en los alrededores de la capital.

Estos espacios, rodeados de vegetación, tienen caminos que llegan a miradores y que permiten disfrutar de la biodiversidad de la región. Ya sea para caminar o realizar un recorrido más exigente, son ideales para los que quieren una nueva experiencia.

La primera recomendación es la Quebrada La Vieja, una de las más populares y conocidas de la ciudad. Está ubicada en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, en la localidad de Chapinero, y cuenta con un acceso peatonal. El Alto de la Cruz ofrece vistas panorámicas de la ciudad y el recorrido completo tiene una longitud de 9,8 kilómetros.

El Parque Nacional Natural Chingaza es el segundo sendero recomendado por las autoridades. Está localizado a una hora de la ciudad y es conocido por su amplia biodiversidad, que incluye más de 380 especies de plantas, entre las que destacan los frailejones.

El sendero de Las Lagunas de Siecha, en el parque, está abierto al público y tiene una duración de 5 horas con un recorrido de 7,4 km. Los interesados podrán disfrutar la vista de las lagunas de Siecha, Guasca y Teusacá.

La tercera ruta que aparece en la guía es la de Santa Ana – La Aguadora, ubicada en el barrio Santa Bárbara de la localidad de Usaquén y con un acceso en la calle 119 N.° 0-10 Este. El sendero tiene 3,2 kilómetros de longitud y se completa en un lapso de tres horas.

Antes de empezar la ruta, se recomienda revisar el estado del sendero y la duración del recorrido. Foto: Getty Images

Más rutas para conocer cerca de Bogotá

La Cascada La Chorrera es un sitio turístico ubicado en Choachí, a 45 minutos de Bogotá, famoso por contar con la cascada escalonada más alta de Colombia, con una caída de 590 metros de altura.

Además de los senderos, el parque ofrece rutas para atletas y práctica de deportes extremos. También hay zona de camping, rappel y torrentismo.

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En Sutatausa están ubicados los Farallones, un destino popular localizado a una hora y 30 minutos de Bogotá. La reserva natural tiene rutas para senderistas expertos y principiantes. Adicional a las vistas y la naturaleza, el municipio ofrece planes culturales para los amantes de la historia.

Las recomendaciones para una caminata segura son la planificación y el equipamiento. Antes de salir, es importante verificar el estado del sendero, el clima y la duración del recorrido.

En cuanto al equipo, es necesario usar ropa y zapatos adecuados, además de llevar agua, alimentos y protección solar. Por último, para ir a rutas poco conocidas es aconsejable contar con la guía de un experto de la zona.