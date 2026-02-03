Tres rutas de senderismo para disfrutar en bello pueblo antioqueño, un plan imperdible a solo 40 minutos de Medellín

A solo 23.7 kilómetros de distancia de Medellín, se encuentra el municipio de Caldas, conocido como la “cuna de artistas y biodiversidad” de Antioquia. Aunque el principal atractivo de estos pueblos son sus templos, como la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes o la Capilla Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, es un destino ideal también para los amantes del senderismo.

Esta actividad puede ser una excelente opción para conectar con la naturaleza de este encantador rincón antioqueño de la subregión del Valle de Aburrá, convirtiéndose en un plan perfecto no solo para salir de la rutina, sino para mejorar el estado físico.

Así que si es amante de este tipo de experiencias, a continuación encontrará tres rutas de senderismo para disfrutar en Caldas, Antioquia, a solo 40 minutos de la ciudad.

1. Ruta para visitar el Alto de la Cruz

Para visitar este atractivo turístico, se puede realizar una caminata de aproximadamente 30 minutos desde el parque principal del municipio. Según el portal de turismo Antioquia es Mágica, el sendero tiene un nivel de dificultad moderado y en algunos tramos puede ser un poco empinado.

Al final del recorrido, la recompensa que hace que esta aventura valga la pena es una espectacular vista panorámica del municipio y de los paisajes que lo rodean.

En la cima, además de la cruz, también hay un pequeño parque y una placa conmemorativa.

2. Ruta para ir a La Cascada La Miel

Para visitar esta joya natural, el recorrido inicia por una carretera destapada que lleva hacia el Alto de La Cruz (aproximadamente 30 minutos). Luego, se continúa el trayecto por un sendero natural poco frecuentado de bosque nativo y bosque de pino pátula que dirige hacia la Cascada La Miel (aproximadamente 40 minutos).

El grado de dificultad de este sendero es alto y en algunos tramos puede ser un poco empinado. Sin embargo, el esfuerzo vale completamente la pena al llegar a la imponente caída de agua helada de unos 10 metros de altura.

3. Ruta por el Alto de la Romera

Para iniciar esta ruta es necesario ubicarse en la parte nororiental del municipio. Este lugar es conocido por sus cascadas, parches boscosos de vegetación nativa y por ser un punto de observación de flora como bromelias y heliconias.

Debido a que se encuentra a una altura superior a los 2.500 metros, se recomienda visitar este sitio con ropa para el frío y siempre en compañía de guías locales.