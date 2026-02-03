Así es el municipio del Meta con más de 420 años de historia, uno de los más antiguos de Colombia

Entre los múltiples destinos que ofrece Colombia para enamorarse de paisajes fascinantes, culturas y tradiciones que reflejan la esencia del país, se encuentra el departamento del Meta, un rincón que cautiva con sus sublimes amaneceres y atardeceres, considerados un ícono de la región.

Para los viajeros, explorar este territorio significa disfrutar de un auténtico lienzo vivo, sin comparación, ideal para tomar fotos memorables y crear recuerdos inolvidables en lugares tan mágicos como el municipio San Martín de los Llanos.

Ubicado al centro suroriente del Meta, a una distancia de 66 kilómetros de Villavicencio, la capital departamental, y 154 kilómetros de Bogotá, este municipio se presenta como uno de los más antiguos del país, con más de 420 años de historia, destaca la Alcaldía Municipal en su sitio web.

La hospitalidad de su gente y tradiciones hacen de esta población un destino único para explorar, ofreciendo a sus visitantes sitios de interés como su parque principal, situado en la parte central del pueblo.

Muy cerca a este lugar, que funciona como punto de encuentro entre lugareños y turistas, se encuentra una de las iglesias más antiguas de la región: la Iglesia Central San Martín de Tours. Es conocida por su construcción en adobe y madera que, pese a renovar su piso, conserva sus características principales.

Así es San Martín de los Llanos, Meta. Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía Municipal de San Martín de los Llanos / API

Por esta misma zona hay varias esculturas y otras imágenes alusivas a la historia del municipio y la región del Llano en general.

Otro sitio de interés de este encantador pueblo del Meta es el parque que lleva su mismo nombre, San Martín, localizado en la carrera 6 - vía Nacional junto al Cuerpo de Bomberos del municipio.

Para los amantes de la cultura, una visita imperdible es la Biblioteca Pública José Eustasio Rivera, fundada en junio de 1961. Ubicada en la esquina de la carrera Quinta, junto al Palacio Municipal, este emblemático edificio destaca por su valor arquitectónico y hace parte del patrimonio cultural de la municipalidad, señala la entidad.

También se encuentra la Plaza de Cuadrillas Gabino de Balboa, un espacio que rinde homenaje a una de las tradiciones más representativas de San Martín de los Llanos: el torneo ecuestre de las Cuadrillas de San Martín.

Esta celebración conmemora el espíritu llanero al despedir el año que termina y dar la bienvenida al que comienza, manteniendo viva una de las expresiones culturales más auténticas de la región. El sitio fue creado por el padre Gabino de Balboa, párroco de la histórica ciudad de San Martín, Meta, en 1735.