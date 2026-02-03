Turismo

El pueblo colombiano cuyas calles empedradas y estilo colonial hacen que el tiempo se detenga; una joya que sí o sí debería visitar

Este destino es considerado uno de los más lindos de Colombia.

3 de febrero de 2026, 2:56 p. m.
Este es considerado uno de los pueblos más lindos de Colombia. Foto: Getty Images

Colombia es un país que destaca por la belleza de sus pueblos, que para muchos viajeros, uno de los mejores planes es visitarlos. En todas las regiones del país existen poblados coloridos, llenos de historia y de tradición que vale la pena conocer.

Uno de ellos es considerado entre los más lindos. Está ubicado a unos 248 kilómetros de Cartagena, a orillas del río Magdalena. Es un destino que traslada a las personas en el tiempo y en cada esquina de sus calles se oyen grandes relatos de lo que ha sido este icónico lugar que conserva casi intacto el legado arquitectónico y cultural de los pobladores sevillanos que lo habitaron.

Se trata de Mompox, cuyo centro histórico, que guarda y conserva una gran belleza, fue declarado Monumento Nacional en 1959, hoy Bien de Interés Cultural (BIC) y, como si fuera poco, la Unesco también lo declaró como Patrimonio de la Humanidad en 1995.

Para los viajeros que aman la cultura, la historia y la belleza arquitectónica, este es un lugar para no perderse. Sus edificios coloniales, torres, templos y capillas enmarcadas por el majestuoso Magdalena le dan un toque único que vale la pena conocer y disfrutar.

Mompox
Mompox es considerado uno de los pueblos más lindos de Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

A este pueblo se le conoce como “La tierra de Dios” y uno de los aspectos para destacar es que cuenta con diversos escenarios culturales, religiosos e históricos.

Atractivos imperdibles

Una de las actividades que más disfrutan los viajeros es visitar las iglesias que se encuentran en Mompox. Son construcciones de estilo colonial, imponentes y asombrosas para visitar a cualquier hora del día.

El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que si se organiza un itinerario para conocerlas, se terminan recorriendo casi todas las calles, ya que forman un eje que une los distintos puntos del centro urbano. Las principales son la Iglesia de Santa Bárbara, localizada a orillas del río, el Convento de San Francisco, que data del siglo XVI; y la Iglesia de la Inmaculada Concepción.

Mompox, Bolívar.
Este es uno de los destinos lindos para conocer en Colombia. Foto: Suministrada a SEMANA.

Para los amantes de la naturaleza

Sin embargo, el centro histórico no es lo único para apreciar en este mágico destino. Rodeando y adornando la belleza colonial del pueblo, se encuentra uno de los lugares para admirar: el Parque Lineal Bosque Santander. Este es un icónico pulmón verde de la ciudad que alberga un bosque tropical semihúmedo donde conviven especies nativas como el mono aullador y una gran diversidad de aves, incluidas algunas migratorias, precisa el portal Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia.

Su tranquilo río se mueve hasta desembocar en el mar y permite un recorrido en canoas amplias con motor, desde donde es posible llegar a la ciénaga de Pijiño, un espacio que es hogar de una amplia variedad de aves acuáticas y de muchos reptiles. De regreso a la ciudad, uno de los grandes espectáculos es la puesta del sol sobre el río, que deja sin aliento a quien decide hacer el recorrido; sin duda, un plan para no perderse.

