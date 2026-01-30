Turismo

Tres pueblos coloniales que debería visitar al menos una vez en la vida; son referente turístico en Colombia

Estos destinos están llenos de historia y riqueza cultural.

Redacción Turismo
30 de enero de 2026, 2:38 p. m.
Monguí es uno de los pueblos coloniales para visitar en Colombia.
Monguí es uno de los pueblos coloniales para visitar en Colombia. Foto: Getty Images

Colombia es un país con una oferta muy variada y amplia para los turistas que tienen interés de conocer su belleza, pero también su historia a través de los pueblos que son testigos del paso de los años, lo que se ve reflejado en sus construcciones y estilos bien conservados.

Sus calles empedradas, plazas, iglesias y casas tradicionales conservan siglos de memoria, reflejando las costumbres, creencias y formas de vida que dieron origen a muchas regiones. Visitar estos pueblos ayuda a comprender la diversidad cultural colombiana y a valorar el legado histórico que aún se mantiene en la vida cotidiana de sus habitantes.

El pueblo cuyas calles empedradas, casas coloniales y museos históricos desafían el paso de los años; es patrimonio de Colombia

Además, estos destinos ofrecen un ritmo de vida tranquilo y una conexión especial que se puede percibir entre cultura y naturaleza. Rodeados de paisajes como montañas, ríos o valles, los pueblos coloniales invitan al descanso y a conocer de cerca temas de relevancia como su gastronomía, sus fiestas y su forma de vivir.

Monguí
Monguí es el pueblo que destaca por su arquitectura colonial y colorido. Foto: Getty Images/iStockphoto

Teniendo en cuenta estas características, hay tres opciones que quienes aman estos planes no deberían dejar pasar. Se trata de Monguí, Guaduas y Salamina.

Monguí y su tradición artesanal

Con paisajes sorprendentes, arquitectura colonial y tradición artesanal, este pueblo boyacense es uno de los imperdibles para conocer. En 1980 fue declarado el pueblo más bello de Boyacá y en 2018 como el Destino Turístico Sostenible de Colombia.

Según información de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, este lugar se caracteriza no solo por su belleza, sino por la tranquilidad de sus alrededores, la hospitalidad de su gente, que se dedica a la elaboración de balones de fútbol con calidad de exportación.

¿Por qué Monguí es uno de los pueblos más bonitos de Boyacá? Estos son algunos de sus principales atractivos

Este destino boyacense, ubicado a menos de dos horas de Tunja, capital del departamento, encierra todo un abanico de atractivos. Además de sus calles empedradas, sus construcciones coloniales y sus balcones floridos, ofrece un clima variado y agradable que encanta a quienes llegan hasta allí.

Guaduas, Cundinamarca
Este es uno de los destinos coloniales e históricos para visitar cerca de Bogotá. Foto: Getty Images

Guaduas, la tierra de Policarpa Salavarrieta

Este pueblo, ubicado a un poco más de dos horas de Bogotá, se destaca por tener una estructura arquitectónica que habla de la historia del país. Su fundación data de 1572 y en el pasado fue centro del trabajo que enmarcó a la Expedición Botánica.

La Villa de Guaduas, como es su nombre oficial, ha merecido notables reconocimientos y uno de los más importantes es que su centro histórico fue declarado Monumento Nacional en 1959, hoy Bien de Interés Cultura (BIC).

No es Guatavita ni Zipaquirá: el municipio colonial para visitar cerca de Bogotá en estas vacaciones

La estructura urbana y la organización de las viviendas corresponden con los parámetros del urbanismo y la arquitectura colonial española, según la mencionada fuente.

Salamina, ‘la ciudad luz’

Salamina
Salamina es un imperdible en el Eje Cafetero. Foto: Getty Images

Este pueblo, ubicado en el Eje Cafetero, fue fundado en 1825 y se le reconoce porque cuenta con un rico patrimonio arquitectónico, lo que le mereció ser declarado como Monumento Nacional, hoy Bien de Interés Cultural (BIC).

Una de sus particularidades es que forma parte del Paisaje Cultural Cafetero (PCC), declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2011.

Es un destino que vale la pena visitar, pues ofrece una gran herencia cultural e histórica. Su gastronomía y artesanías autóctonas, además de sus paisajes, complementan la oferta turística para los viajeros que se animan a conocerlo. Una vez aquí, el aroma del café y la calidez y amabilidad de sus pobladores, aunado a los ya nombrados atractivos, hacen que el turista se sienta como en casa.

