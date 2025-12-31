No es Guatavita ni Zipaquirá: el municipio colonial para visitar cerca de Bogotá en estas vacaciones

En Cundinamarca hay muchos destinos que vale la pena conocer y esta temporada de vacaciones es una buena excusa para salir de Bogotá y disfrutar de lugares que parecen detenidos en el tiempo, que tienen una gran riqueza histórica y cultural.

Una de esas muchas posibilidades es Guaduas, situado a menos de tres horas de la capital del país. Se le conoce como ‘la tierra de Policarpa Salavarrieta’, pues allí nació esta heroína colombiana.

Tres pueblos de clima templado en Cundinamarca para visitar cerca de Bogotá, ideales para desconectarse y hacer ecoturismo

En su casco urbano, Guaduas destaca por su estructura arquitectónica, que se relaciona con la historia del país. Los historiadores registran 1572 como su año de fundación, sobre el antiguo Camino Real que desde Honda conducía a Santa Fe.

Sus atractivos históricos, culturales y naturales llevaron a este destino a formar parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, un reconocimiento que se gana con creces.

Plaza central en el municipio de Guaduas. Foto: Getty Images

Su Centro Histórico fue declarado Monumento Nacional en 1959, hoy Bien de Interés Cultural (BIC). La estructura urbana y la organización de las viviendas corresponden con los parámetros del urbanismo y la arquitectura colonial española.

Sitios de interés

Quienes se animan a visitar este destino cundinamarqués, tienen la oportunidad de disfrutar de varios atractivos, como la Plaza de la Constitución, que es el eje de la vida social y cultural de Guaduas y la imponente Catedral de San Miguel Arcángel, cuya fachada exhibe un estilo neoclásico y un blanco impecable.

Tres pueblos de Cundinamarca ideales para hacer el tradicional paseo de olla en fin de año

También está el Convento de la Soledad, en torno al cual se desarrolló paulatinamente Guaduas, la Casa de La Pola (declarada Monumento Nacional) y el Patio del Moro, también conocido como el Museo de Artes y Tradiciones, una casona del siglo XVIII que conserva su estructura original, tanto en los pisos como en el enmaderado y los techos.

Guaduas hace parte de la red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Foto: Getty Images

Otros atractivos

Otro de los grandes atractivos en este pueblo es el Camilo Real, una antigua ruta que se destacó como la vía principal durante la colonia y los primeros años de la república.

Se dice que en esa época, el lugar que hoy se conoce como Villa de Guaduas servía como un punto de descanso obligado para los viajeros. Hoy en día, aún se conservan en buen estado varios tramos empedrados por donde pasaron figuras históricas como José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas.

A este se suma la Piedra Capira, un mirador que permite admirar gran parte de la región con una vista sobre el valle del río grande de La Magdalena. En días despejados se aprecian los nevados del Ruiz, Santa Isabel y del Tolima, según información de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia.