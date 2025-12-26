Tres pueblos de Cundinamarca ideales para hacer el tradicional paseo de olla en fin de año

Después de la celebración de Navidad, se acerca el fin de año, una fecha en la que muchas familias buscan revivir una de las tradiciones más arraigadas de los colombianos: el popular paseo de olla.

Esta costumbre, familiar y social, consiste en compartir una jornada completa con amigos y seres queridos en un entorno distinto al habitual, generalmente a orillas de un río. Allí, además de disfrutar del paisaje natural y el descanso al aire libre, la idea es preparar de manera colectiva un caldo o sancocho en una olla sobre leña, convirtiendo la experiencia en un espacio de encuentro, convivencia y celebración.

Así que su está pensando en armar este plan para festejar el año en familia, a continuación podrá encontrar tres opciones de pueblos en Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, ideales para reunirse y decirle adiós al 2025 mientras se comparte con los seres queridos en un ambiente de unión y conexión con la naturaleza.

Villeta

Según información registrada en la página de la Alcaldía Municipal, uno de los principales atractivos de Villeta, principalmente en época de fin de año, es La Bocatoma de Bagazal, ubicada en el suroccidente de la población.

Se trata de una cascada formada por caídas de agua artificial de más de 30 metros de longitud y de diferentes alturas, donde es común realizar el famoso paseo de olla. A este lugar se puede llegar por carretera, disfrutando de sus paisajes y de las fincas que lo rodean.

Villeta, la capital dulce de Colombia Foto: Cortesía .- Alcaldía Municipal de Villeta - Cundinamarca

Además, cuenta con una línea férrea en la que es posible vivir un paseo en carros esferados, construidos por los habitantes del sector y que representan una importante fuente de sustento económico para la comunidad.

Tobia

Este municipio es un destino de aventura en Cundinamarca, donde además de ofrecer escenarios perfectos para disfrutar un paseo de olla, los visitantes también tienen la posibilidad de practicar rafting, torrentismo y caminatas en medio de ríos, cascadas y montañas.

Su clima es cálido durante y las zonas verdes que lo componen, hacen de este pueblo un lugar perfecto para reuniones familiares y planes tranquilos en medio de la naturaleza.

La Vega

Ubicado en la provincia de Gualivá, a aproximadamente 60 kilómetros al noroeste de Bogotá, se encuentra entre encantador municipio conocido por su clima templado, ambiente tranquilo y su riqueza natural.

Es considerado un destino atractivo para el turismo rural y ecológico, ofreciendo sitios de interés se como el Salto del Tabacal, una impresionante cascada con un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre.

A lo largo del territorio es posible encontrar otros ríos y cascadas que se convierten en escenarios ideales para compartir en familia y desconectarse de la rutina.