Cinco pueblos de Cundinamarca para despedir el 2025 contemplando hermosos paisajes

Despedir el año entre paisajes espectaculares y la tranquilidad de los pequeños pueblos que se pueden visitar cerca a Bogotá es una experiencia que cada vez atrae a más viajeros, especialmente a quienes buscan disfrutar sus últimas vacaciones de 2025.

A pocos kilómetros de la ciudad, el departamento de Cundinamarca ofrece destinos con encanto histórico, naturaleza exuberante y escenarios perfectos para relajarse, compartir en familia y recargar energías. Entre ellos se encuentran:

1. Guaduas

Un encantador pueblo lleno de historias y hermosos miradores naturales. Este destino hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, gracias a su arquitectura colonial, su importante legado histórico y sus calles empedradas que evocan el pasado independentista del país.

Durante su visita puede conocer la Plaza de la Constitución, un lugar que es el eje de la vida social y cultural del pueblo. Muy cerca se encuentra la escultura de la heroína Policarpa Salavarrieta ‘La Pola’, nacida en este territorio.

Guaduas es la cuna de Policarpa Salavarrieta. Foto: Getty Images

2. La Vega

Conocido por su exuberante naturaleza, este municipio es un destino perfecto para quienes desean perderse entre senderos, cascadas y ríos cristalinos, atractivos que resultan imperdibles por su clima cálido.

Entre sus sitios de interés se destaca el Salto del Tabacal, una impresionante cascada que ofrece un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre.

3. Guatavita

Otro pueblo emblemático para quienes buscan paisajes de ensueño es Guatavita, famoso por la laguna que lleva su mismo nombre y que inspiró la leyenda de El Dorado. Este destino es conocido por su combinación de historia y naturaleza, ideal para paseos tranquilos en familia.

Allí se pueden hacer actividades como senderismo y observación de aves. En el embalse de Tominé, es posible practicar deportes acuáticos y pesca.

4. Suesca

Este pueblo es perfectos para los amantes de la aventura y se encuentra a solo una hora y media de Bogotá. Aunque el tiempo del trayecto puede variar dependiendo varios factores como el punto y hora de partida, clima y tráfico, es un destino muy cercano a la ciudad.

Suesca, Cundinamarca Foto: Cortesía - ProColombia

Su popularidad entre los viajeros se debe a sus impresionantes formaciones rocosas que atraen a escaladores, caminantes y fotógrafos.

5. Choachí

Para quienes desean cerrar el año priorizando su bienestar, Choachí podría ser una opción perfecta por sus cascadas y termales.

En este municipio se encuentra la Cascada La Chorrera, la más alta del país, así rutas de senderismo en medio de montañas andinas y una combinación de paisajes verdes que invitan a sus visitantes a desconectarse por completo de las rutinas.