Turismo

Cinco pueblos de Cundinamarca para despedir el 2025 contemplando hermosos paisajes

Estos destinos ofrecen escenarios perfectos para relajarse, compartir en familia y recargar energías. Lo mejor de todo es están muy cerca a Bogotá.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
23 de diciembre de 2025, 6:29 p. m.
Vista panorámica de Guatavita, Colombia
Vista panorámica de Guatavita, Colombia Foto: Getty Images

Despedir el año entre paisajes espectaculares y la tranquilidad de los pequeños pueblos que se pueden visitar cerca a Bogotá es una experiencia que cada vez atrae a más viajeros, especialmente a quienes buscan disfrutar sus últimas vacaciones de 2025.

A pocos kilómetros de la ciudad, el departamento de Cundinamarca ofrece destinos con encanto histórico, naturaleza exuberante y escenarios perfectos para relajarse, compartir en familia y recargar energías. Entre ellos se encuentran:

Anato presenta su top de destinos nacionales e internacionales imperdibles para visitar en esta Navidad y Año Nuevo

1. Guaduas

Un encantador pueblo lleno de historias y hermosos miradores naturales. Este destino hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, gracias a su arquitectura colonial, su importante legado histórico y sus calles empedradas que evocan el pasado independentista del país.

Durante su visita puede conocer la Plaza de la Constitución, un lugar que es el eje de la vida social y cultural del pueblo. Muy cerca se encuentra la escultura de la heroína Policarpa Salavarrieta ‘La Pola’, nacida en este territorio.

Turismo

Así se vive la magia de la Navidad en uno de los pueblos más coloridos y turísticos de Antioquia, a dos horas de Medellín

Turismo

Planes gratis para disfrutar en Bogotá durante las vacaciones de fin de año

Turismo

El municipio antioqueño rodeado de cuevas y charcos naturales, perfecto para la aventura, a dos horas de Medellín

Turismo

Estos son los cuatro principales desfiles que encenderán la Feria de Cali, sus fechas y recorridos

Turismo

¿Cómo elegir buenos restaurantes durante un viaje y evitar trampas turísticas? Cuatro consejos clave para tener en cuenta

Turismo

Cinco planes para hacer durante el fin de año en Monguí, uno de pueblos más bonitos de Boyacá y patrimonio de Colombia

Turismo

El destino que sorprende con el muñeco de nieve más grande del mundo; alcanza los 19 metros de altura

Turismo

Así es la joya natural de Cundinamarca, considerada como sitio sagrado, que conecta a tres municipios del departamento

Turismo

El municipio de Cundinamarca que se prepara para vivir su primer Festival de la Salchipapa; queda a menos de 2 horas de Bogotá

Turismo

Cuatro rutas imperdibles en Cundinamarca para disfrutar la magia de la Navidad este 2025

Guaduas, Cundinamarca
Guaduas es la cuna de Policarpa Salavarrieta. Foto: Getty Images

2. La Vega

Conocido por su exuberante naturaleza, este municipio es un destino perfecto para quienes desean perderse entre senderos, cascadas y ríos cristalinos, atractivos que resultan imperdibles por su clima cálido.

Entre sus sitios de interés se destaca el Salto del Tabacal, una impresionante cascada que ofrece un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre.

3. Guatavita

Otro pueblo emblemático para quienes buscan paisajes de ensueño es Guatavita, famoso por la laguna que lleva su mismo nombre y que inspiró la leyenda de El Dorado. Este destino es conocido por su combinación de historia y naturaleza, ideal para paseos tranquilos en familia.

Allí se pueden hacer actividades como senderismo y observación de aves. En el embalse de Tominé, es posible practicar deportes acuáticos y pesca.

4. Suesca

Este pueblo es perfectos para los amantes de la aventura y se encuentra a solo una hora y media de Bogotá. Aunque el tiempo del trayecto puede variar dependiendo varios factores como el punto y hora de partida, clima y tráfico, es un destino muy cercano a la ciudad.

Los 5 destinos más emocionantes para hacer turismo de aventura en Colombia
Suesca, Cundinamarca Foto: Cortesía - ProColombia

Su popularidad entre los viajeros se debe a sus impresionantes formaciones rocosas que atraen a escaladores, caminantes y fotógrafos.

Planes gratis para disfrutar en Bogotá durante las vacaciones de fin de año

5. Choachí

Para quienes desean cerrar el año priorizando su bienestar, Choachí podría ser una opción perfecta por sus cascadas y termales.

En este municipio se encuentra la Cascada La Chorrera, la más alta del país, así rutas de senderismo en medio de montañas andinas y una combinación de paisajes verdes que invitan a sus visitantes a desconectarse por completo de las rutinas.

Mas de Turismo

Guatavita, Colombia

Cinco pueblos de Cundinamarca para despedir el 2025 contemplando hermosos paisajes

Guatapé

Así se vive la magia de la Navidad en uno de los pueblos más coloridos y turísticos de Antioquia, a dos horas de Medellín

Bogotá, Colombia

Planes gratis para disfrutar en Bogotá durante las vacaciones de fin de año

Maceo, Antioquia

El municipio antioqueño rodeado de cuevas y charcos naturales, perfecto para la aventura, a dos horas de Medellín

Feria de Cali

Estos son los cuatro principales desfiles que encenderán la Feria de Cali, sus fechas y recorridos

Turismo gastronómico

¿Cómo elegir buenos restaurantes durante un viaje y evitar trampas turísticas? Cuatro consejos clave para tener en cuenta

Monguí, Boyacá, es uno de los destinos imperdibles del catálogo presentado por Fontur y MINCIT este año.

Cinco planes para hacer durante el fin de año en Monguí, uno de pueblos más bonitos de Boyacá y patrimonio de Colombia

HARBIN, CHINA

El destino que sorprende con el muñeco de nieve más grande del mundo; alcanza los 19 metros de altura

Palma de cera

No es el Valle del Cocora. El mágico paraíso donde abundan las palmas de cera, joya escondida a tres horas de Manizales

Cali, Colombia

¿Qué hacer en el Valle del Cauca durante las fiestas de fin de año? Cinco planes que no se puede perder

Noticias Destacadas