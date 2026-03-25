El Eje Cafetero es uno de los destinos predilectos de muchos viajeros. Esta región mezcla cultura, naturaleza y tradición cafetera, y los turistas encuentran planes para todos los gustos.

Estos son los encantos del ‘municipio padre’ del Quindío, un destino ideal para el turismo de aventura

En este territorio se pueden efectuar actividades que van desde visitar pueblos coloridos como Salento hasta vivir experiencias naturales inolvidables en el Valle de Cocora, hogar de la palma de cera. También hay parques temáticos como el Parque del Café y termales en Santa Rosa de Cabal.

Dentro de esa amplia gama de posibilidades en el municipio de Filandia, en el departamento del Quindío, hay un lugar del que no mucho se habla, pero que tiene una gran relevancia. Se trata del Museo del Disco y la Música Antonio José Marique, un espacio que guarda parte de la memoria y la historia de la humanidad.

Allí es posible conocer cómo el hombre, desde finales del siglo XIX, inventó la forma de grabar los sonidos, las voces y, por supuesto, la música.

Museo del Disco y La Música en Filandia, Quindío. Foto: Cortesía Museo del Disco y la Música/API.

Ubicado en la vía al municipio de Filandia, es un espacio en el que los viajeros encuentran de todo, pues no solo hay discos, sino también biblioteca y una muestra de todos los aparatos creados por la industria radiofónica, desde el primer fonógrafo, pasando por los gramófonos, las victrolas, las rockolas y las radiolas y tocadiscos.

Este lugar alberga alrededor de 40 mil discos de larga duración, 9 mil de 78 revoluciones, 2 mil de 45 revoluciones y, finalmente, 5 mil discos compactos.

Así es el municipio más alto del Quindío; es reconocido como uno de los más lindos del Eje Cafetero e ideal para el ecoturismo

Este museo creado por el caleño Antonio Marique tiene al menos seis espacios para recorrer. En ellos, se cuenta toda la historia del disco y se muestran los reproductores de la época de finales de 1800 y comienzos de 1900. Hay equipos de más de 120 años que todavía funcionan.

¿Qué más hacer en Filandia?

Este pueblo quindiano es considerado como un destino perfecto para visitar. La ONU Turismo lo reconoció como uno de los mejores del mundo para hacer turismo rural y es un encantador lugar que tiene mucho que ofrecerles a los viajeros.

Filandia fue reconocido por la Organización Mundial del Turismo como uno de los pueblos más lindos del mundo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además de admirar su belleza arquitectónica, uno de los planes es subir al mirador Colina Iluminada. Información de la Gobernación del Quindío indica que esta torre fue construida en mangle del Caribe y otras maderas de la región y permite observar la panorámica de Filandia y sus alrededores.

La plaza principal también es un buen punto para conocer. Este es un espacio único en donde confluyen los habitantes del pueblo, los viajeros, los arrieros y los yipaos. La fuente oficial indica que aquí se marcan senderos entre jardines y bancas, y algunos quioscos que venden diversos productos.

Un atractivo más es la iglesia La Inmaculada Concepción, templo que fue construido mediante la técnica del bahareque y con madera de cedro y laurel, materiales que se aprecian en su interior y en la secuencia de columnas que lo caracterizan.