El pueblo del Eje Cafetero destacado por su hermosos paisajes y riqueza natural, ideal para el turismo de naturaleza

Risaralda es uno de los destinos más encantadores de Colombia. Es conocido por sus paisajes de montaña, cultura cafetera y pueblos coloridos.

Entre sus 14 municipios se encuentra Mistrató, ubicado sobre la cordillera Occidental y a 86 kilómetros de Pereira, la capital departamental.

Esta población de cerca de 17.000 habitantes es reconocida por el verde de sus montañas, su clima cambiante y su importante producción de café, según destaca el Comité de Cafeteros de Risaralda. Sus paisajes son ideales para actividades turísticas, como el senderismo, el avistamiento de aves, la pesca y los baños en sus múltiples cascadas.

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En este municipio también se produce café. Foto: Getty Images

Historia

La Gobernación de Risaralda señala que en los tiempos precolombinos el territorio donde se encuentra Mistrató era hogar de los indígenas emberá, que se consideran como los “guardianes ancestrales de estas tierras”.

Posteriormente, con la llegada de los colonos antioqueños a finales del siglo XIX, comenzó un proceso de poblamiento que transformó la región.

Llamado inicialmente Arrayanal, perteneció al Cauca, luego a la provincia de Toro en Caldas y, posteriormente, fue corregimiento del municipio de Riosucio hasta 1925. Ese año fue elevado a la categoría de municipio y adquirió su nombre actual de Mistrató.

Según el portal Rutas del Paisaje Cafetero, este nombre proviene de la palabra ‘misitaradó’, término con el que llaman los indígenas embera al lugar donde está ubicada la población.

“Esta palabra descompuesta significa: misi (loras), tara (muchas), do (río), lo que se traduce como río de muchas loras. Los embera aún habitan la región, principalmente en el corregimiento de San Antonio del Chamí”, subraya la publicación.

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Belleza natural

El territorio de este municipio se extiende desde los 550 hasta los 3.900 metros sobre el nivel del mar y abarca “un abanico de pisos térmicos, desde el cálido y húmedo valle hasta los páramos fríos y silenciosos donde el viento parece susurrar historias antiguas”, señala la Gobernación, que destaca la gran cantidad de especies que se encuentran en la zona.

“Con el 70% de su superficie cubierta por bosques protegidos y surcada por ríos y quebradas de aguas cristalinas, Mistrató se erige como un santuario hídrico. Más de 500 especies de aves encuentran aquí su hogar, entre ellas la emblemática bangsia negra y oro, una joya alada que sobrevuela los cielos del municipio”, resalta.

Entre sus sitios de interés está el Santuario Ecológico de Barcinal, que es considerado como un espacio ideal para el avistamiento de aves.

Otro lugar imperdible es la cascada del Sutú, que tiene cerca de 80 metros de altura. “El recorrido hasta ella se embellece con caminos sembrados de flores y árboles nativos, ofreciendo una experiencia única a una hora de la zona urbana”, agrega la Gobernación.

Cultura

En materia cultural, sus principales eventos son el Concurso Departamental de Danzas Folclóricas, en el marco de las fiestas de aniversario del municipio, que se lleva a cabo en el mes de marzo. Y el Festival Regional de Teatro, en el mes de septiembre, según señala Rutas del Paisaje Cafetero.