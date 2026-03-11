El municipio de Antioquia reconocido por su liderazgo en turismo sostenible, una joya imperdible a menos de 1 hora de Medellín

A solo 33.3 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje por carretera de menos de 1 hora, se encuentra un encantador pueblo antioqueño que ha sido reconocido por su liderazgo en turismo sostenible.

Ese municipio es Rionegro, un lugar donde reconocer su riqueza natural y asumir la protección del entorno se promueve como un deber colectivo a través de la Administración Municipal.

Por esta razón, a finales de 2025, durante la gala de los Premios de Turismo Antioquia es Mágica, fue reconocido por su compromiso con un turismo sostenible, responsable y lleno de propósito, convirtiéndose en un importante referente en el departamento.

Según la Administración Municipal, cada proyecto, cada apuesta por la innovación y cada experiencia turística que nace en esta población, demuestra que el turismo se vive con identidad, calidad y visión de futuro.

Debido a esto, también resaltó que el premio fue recibido como reflejo del trabajo, la pasión y la dedicación de los sectores público y privado que impulsan el turismo en la localidad, hoy consolidada como uno de los destinos más atractivos de Antioquia para la inversión turística.

Alcaldía de Rionegro, Antioquia. Foto: Cortesía: Alcaldía de Rionegro.

Entre los factores que juegan a su favor para posicionarse como un destino imperdible en la región son: su ubicación estratégica en el oriente antioqueño, la presencia del aeropuerto internacional José María Córdova y una infraestructura moderna y en expansión, además de otros incentivos claves para su evolución.

En Rionegro, quienes buscan contacto directo con la naturaleza y disfrutar una gran vista panorámica de 360° grados de los paisajes del oriente, pueden visitar el Mirador Cerro Verde, un hermoso lugar perfecto para desconectarse, respirar aire puro y contemplar la belleza de esta subregión de Antioquia sin prisa.

Por otro lado, la popularidad de este pueblo se debe también a su postulación como destino internacional de turismo religioso, con el propósito de integrarse a la lista global de ciudades referentes y entrar en los circuitos internacionales de peregrinación.

Para ello, el municipio ofrecen un recorrido por sus templos, capillas rurales y rutas devocionales que forman parte de su patrimonio religioso, dejando en evidencia su valor histórico y simbólico.

De esta manera, Rionegro también se presenta como un territorio donde la fe, la tradición y la arquitectura colonial se entrelazan para construir una identidad cultural, ofreciendo sitios emblemáticos para visitar como el Museo de Arte Religioso de Rionegro, el cual posee una colección conformada por obras que datan desde el siglo XVI.