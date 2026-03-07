Turismo

Así es uno de los municipios más pequeños de Antioquia, tiene nombre de ciudad española y es considerado un paraíso ecológico

Este destino se encuentra a cuatro horas de Medellín.

7 de marzo de 2026, 6:12 a. m.
Este destino destaca por su belleza natural y sus tradiciones.
Este destino destaca por su belleza natural y sus tradiciones. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Con un total de 17 municipios, el norte de Antioquia es una de las nueve subregiones de este departamento. Es un territorio localizado en plena cordillera Central, entre el área norte del Valle de Aburrá y el nudo de Paramillo, límite de la cordillera occidental.

Esta zona antioqueña se caracteriza por su gran riqueza hídrica, pues está bañada por los ríos Cauca, Nechí, Grande, Chico, Guadalupe, San Andrés, Valdivia, Espíritu Santo, Ituango y Pescador, además de numerosas caídas y fuentes de agua que lo potenciaron como gran productor de energía con varios embalses. El río Cauca es el eje del sistema hidrográfico y sirve como sistema de comunicación en algunos tramos.

Ubicado a cuatro horas de Medellín, en esta zona se encuentra uno de los municipios más pequeños del departamento, con una extensión territorial de 139 kilómetros cuadrados y que tiene nombre de ciudad española.

Se trata de Toledo, que es apodado ‘hermoso balcón del norte’ y también se le conoce como un paraíso ecológico, dados sus lindos paisajes y belleza natural. Está sobre la cordillera Central de los Andes y, según el portal Turismo Antioquia Travel, desde sus inicios fue un territorio que sirvió como lugar de descanso en los arduos viajes de los arrieros que pasaban por esta hermosa montaña.

Toledo, Antiquia.
Toledo está ubicado en el norte de Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel/API.

Es un destino al que se le reconoce por su gente hospitalaria y trabajadora, que tiene como base económica la ganadería. Además, debido a su ubicación sobre la montaña, es un destino privilegiado con una linda vista de la región.

Es un municipio de tierra fría y muy acogedora, donde los habitantes, en su mayoría, viven en las zonas rurales. El portal Puebliando por Antioquia asegura que es un territorio de paisajes apacibles de diferentes tonalidades de verde.

El colorido municipio de las cavernas en Antioquia, un destino de gran riqueza natural a dos horas de Medellín

Una de las actividades más frecuentes de sus visitantes es la pesca deportiva, en lugares como los ríos San Andrés y Cauca.

Sitios de interés

En este municipio antioqueño hay varios sitios de interés que los viajeros pueden conocer. Por ejemplo, el Parque Jardines de la Esperanza, que se cataloga como una experiencia ciento por ciento natural. Es un lugar que cuenta con un sendero ecológico donde la tranquilidad y la paz abundan.

Toledo, Antioquia
Toledo cuenta con varios lugares de interés para conocer. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

De igual forma, está el Corregimiento el Valle de Toledo, que se localiza a 17 kilómetros de la cabecera municipal. Este sitio es considerado un paraíso natural del norte antioqueño donde los cultivos de frutales hacen parte del paisaje.

En el pueblo se puede conocer el parque principal del municipio, que posee una gran variedad gastronómica y cultural. Allí se localiza una estatua en referencia al libertador Simón Bolívar.

El destino cafetero de Antioquia donde las populares chivas fueron declaradas patrimonio inmaterial del municipio

En el centro del pueblo también está el Templo Parroquial San Juan Nepomuceno de Toldas, fundado en 1899 y construido bajo la dirección de varios personajes insignia del departamento. Allí se encuentra una colección de santos originaria de Italia, que hace aún más interesante la visita.

