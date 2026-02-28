Turismo

El destino cafetero de Antioquia donde las populares chivas fueron declaradas patrimonio inmaterial del municipio

Este destino se encuentra a tres horas de Medellín.

Redacción Turismo
28 de febrero de 2026, 7:34 a. m.
Este destino es uno de los imperdibles para visitar en el departamento de Antioquia.
Este destino es uno de los imperdibles para visitar en el departamento de Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel/API.

Antioquia está dividida en nueve subregiones en las que alberga sus 125 municipios, siendo el departamento con mayor número de estos entes territoriales. Una de ellas es el suroeste, que se caracteriza por ser un territorio en medio de imponentes montañas, como el Cerro Tusa, el Cerro Bravo, los Farallones del Citará y el Páramo del Sol.

En sus 23 municipios, los viajeros encuentran escenarios perfectos para la práctica de actividades como avistamiento de aves, espeleología y senderismo. Además, es una buena región para conocer la historia de las comunidades indígenas que habitaron este territorio.

El pueblo de Antioquia que tiene nombre de conquistador, un destino reconocido por su variedad de cuerpos de agua y bellos paisajes

En esta zona del departamento y a tres horas de Medellín se encuentra Andes, uno de los municipios cafeteros de gran relevancia en esta actividad económica y el cual es referencia en la creación y decorado de los buses escalera a nivel nacional, conocidos popularmente como chivas.

Andes, Antioquia
Los murales urbanos son uno de los atractivos en Andes, Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel/API.

Allí, estos vehículos, además de ser un medio de transporte público, fueron declarados patrimonio inmaterial y cultural del municipio, porque representan la identidad paisa, la creatividad artesanal y la historia del transporte rural en Colombia.

Gran riqueza natural

El portal Turismo Antioquia Travel indica que, a nivel ambiental, este destino antioqueño comparte dos áreas protegidas con los municipios de Ciudad Bolívar, Betania, Jardín, Támesis y Caramanta.

El encantador pueblo antioqueño que tiene una zona arqueológica y diversos atractivos naturales; está a dos horas de Medellín

En la lista de los sitios de interés se encuentran, por ejemplo, los Chorros de Tapartó, ubicados en el Corregimiento de Tapartó en la Reserva Forestal Farallones del Citará, entre los Municipios de Andes y Betania; así como la cascada del Oso, que se encuentra en el corregimiento de Santa Rita y pertenece a la zona de amortiguamiento de la Reserva Forestal Farallones del Citará.

Andes, Antioquia
Templo Nuestra Señora de las Mercedes, Andes, Antioquia. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Andes / API

Otro atractivo natural es la Laguna de Santa Rita, un atractivo hídrico que atrapa la atención de muchos por ser una zona de conexión con la naturaleza, ideal para el descanso y para pasar momentos en familia.

Si bien es un territorio con una gran riqueza natural, en su casco urbano los viajeros también tienen mucho que apreciar. Su parque principal es amplio y un buen espacio para conocer no solo la actividad comercial, sino las costumbres de sus habitantes, a la sombra de inmensos árboles.

Allí también se encuentran los murales urbanos que muestran matices ancestrales, esencia campesina, esencia cafetera y ecos del San Juan y las parroquias de Nuestra Señora de las Mercedes y San Pedro Claver.

