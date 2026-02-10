Turismo

Así es uno de los pueblos más antiguos de Antioquia, una “joya histórica” e ideal para los amantes de la aventura

Está ubicado a 195 kilómetros de Medellín.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 12:32 p. m.
Remedios es un municipio ideal para la práctica de los deportes de aventura.
Remedios es un municipio ideal para la práctica de los deportes de aventura. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

El departamento de Antioquia, el de mayor población en Colombia, está conformado por nueve subregiones.

Entre ellas se encuentra la norte, que está localizada en plena cordillera Central, entre el área norte del Valle de Aburrá y el nudo de Paramillo, según señala la Gobernación del departamento en su sitio web.

“Esta subregión tiene una gran riqueza hídrica; está bañada por los ríos Cauca, Nechí, Río Grande, Río Chico, Guadalupe, San Andrés, Valdivia, Espíritu Santo, Ituango, Pescador, además de numerosas caídas y fuentes de agua que lo potenciaron como gran productor de energía mediante los embalses de Riogrande, Miraflores y Troneras”, agrega.

Uno de sus municipios es Remedios, ubicado a 195 kilómetros de Medellín, a cuatro horas y 10 minutos de trayecto en vehículo.

Turismo

El pueblo santandereano cuyo nombre significa ‘jardín del sol’, un encantador e histórico destino perfecto para el ecoturismo

Turismo

El pueblo más antiguo y turístico del Quindío se renueva, pero no cambiará su esencia arquitectónica; así lo hará

Turismo

Así es la ‘ciudad cordial de Colombia’, un colorido destino para visitar entre las montañas de Caldas

Turismo

Así es la ruta de cascadas que cautiva en Antioquia, una aventura fascinante a través pueblos llenos de encanto

Turismo

A dos horas de Cali: El pueblo del Valle del Cauca reconocido por su geografía montañosa y múltiples atractivos

Turismo

No es Iza ni Villa de Leyva. El pequeño pueblo boyacense de calles empedradas y casas coloniales para visitar a 20 minutos de Tunja

Turismo

El municipio antioqueño que tiene una casa suspendida en el aire y es conocido por su riqueza patrimonial

Empresas

Dejan en firme multimillonaria condena que deberá pagar EPM a Hidroituango por incumplimientos en el proyecto

Turismo

El pequeño pueblo antioqueño de clima cálido y hermosos paisajes, un destino que enamora, a dos horas de Medellín

Nación

Recompensa de 200 millones de pesos por información sobre los implicados en el crimen de dos policías en Anorí, Antioquia

El portal de turismo Antioquia Travel destaca a esta población como una “joya histórica” del norte del departamento. Su fundación se dio en 1560, convirtiéndose en uno de los más antiguos de esta zona del país.

“Remedios, un municipio donde la minería, ganadería y agricultura se combinan para convertirlo en una joya histórica al norte del departamento de Antioquia”, subraya la publicación.

Adicionalmente, en los últimos años, se ha vuelto un lugar destacado para la práctica de los deportes de aventura.

Historia

El municipio fue fundado con el nombre de Nuestra Señora de los Remedios, en un valle llamado Corpus Christi, en 1560. Sin embargo, a lo largo de su historia, tuvo varios traslados.

“Francisco Ospina fundó en el valle de Corpus Christi, una población con el nombre de Nuestra Señora de los Remedios. Posteriormente, el municipio presentó varios traslados en el orden territorial pero no se tiene fecha ni ubicación documentada”, reseña el portal Corregimientos de Antioquia.

El municipio antioqueño que tiene una casa suspendida en el aire y es conocido por su riqueza patrimonial

Actualmente, su principal actividad económica es la minería aurífera. Además, cuenta con sitios turísticos como balnearios naturales y en su territorio se asienta la comunidad indígena resguardada Korodó Ité (Emberá) con una población de 60 personas.

Remedios
Remedios es uno de los municipios más antiguos del departamento de Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Sitios de interés

Entre sus principales sitios de interés se resalta la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios.

“Construida por la época de la conquista y diseñada al estilo barroco, se encuentra este majestuoso templo que abarca una buena carga de turismo religioso”, señala Antioquia Travel.

Otú, una de las veredas del municipio, es otro lugar destacado. “Compuesto por gran variedad de actividades recreativas, se encuentra este lugar a solo unos cuantos minutos de la cabecera municipal, contando con múltiples cuerpos de agua, siendo el lugar perfecto para pasar un día de sol”, agrega el portal turístico antioqueño.

El pequeño pueblo antioqueño de clima cálido y hermosos paisajes, un destino que enamora, a dos horas de Medellín

El jardín Alto de las Flores es también imperdible. Es un territorio de “algunas comunidades indígenas de la región y valorado como zona arqueológica”.

Más de Turismo

Remedios

Así es uno de los pueblos más antiguos de Antioquia, una “joya histórica” e ideal para los amantes de la aventura

Suaita, Santander

El pueblo santandereano cuyo nombre significa ‘jardín del sol’, un encantador e histórico destino perfecto para el ecoturismo

Un reciente estudio de inteligencia artificial ha identificado al pueblo más atractivo del Eje Cafetero, evaluando diversos factores estéticos y culturales. Este análisis ha revelado un lugar que combina de manera única la belleza del paisaje y la arquitectura local.

El pueblo más antiguo y turístico del Quindío se renueva, pero no cambiará su esencia arquitectónica; así lo hará

Cerro Guadalupe en Manzaneres, Caldas.

Así es la ‘ciudad cordial de Colombia’, un colorido destino para visitar entre las montañas de Caldas

San Francisco, Antioquia

Así es la ruta de cascadas que cautiva en Antioquia, una aventura fascinante a través pueblos llenos de encanto

Restrepo, Valle del Cauca.

A dos horas de Cali: El pueblo del Valle del Cauca reconocido por su geografía montañosa y múltiples atractivos

Oicatá, Boyacá

No es Iza ni Villa de Leyva. El pequeño pueblo boyacense de calles empedradas y casas coloniales para visitar a 20 minutos de Tunja

Abejorral, Antioquia

El municipio antioqueño que tiene una casa suspendida en el aire y es conocido por su riqueza patrimonial

Orlando, Florida

Más allá de sus famosos parques temáticos, Orlando sigue posicionándose como una parada imperdible para los fanáticos del deporte

Santa Cruz de Lorica, Córdoba

El encantador pueblo del Caribe reconocido por su arquitectura, gastronomía y bellos paisajes

Noticias Destacadas