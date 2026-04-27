El nuevo recorrido cultural que se podrá disfrutar por el Centro de Medellín: una ruta de arte, teatro y memoria

Medellín continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para visitar en Colombia, gracias a su transformación urbana, su vibrante oferta cultural y la diversidad de experiencias que ofrece a locales y visitantes.

Con el objetivo de mantener este reconocimiento, la ciudad presenta constantemente nuevas estrategias y actividades para enriquecer la experiencia turística. Entre las más recientes se encuentra un recorrido cultural por el Centro, una propuesta que invita a explorar el arte, el teatro y la memoria a través de una ruta especialmente diseñada por algunos de sus sitios más emblemáticos.

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Según explica la Alcaldía de Medellín a través de su página web, esta experiencia contará con la participación de los gestores de distintos lugares culturales, quienes darán a conocer su historia y programación.

Además, indica que se trata de una iniciativa que hace parte de la tercera edición de la estrategia Coolturízate, en la que “la Administración Distrital invita a descubrir diferentes espacios que dinamizan la vida cultural del Centro de Medellín”.

Sitios incluidos en el recorrido

Esta actividad se realizará desde el 30 de abril, entre las 2:00 y las 4:30 de la tarde, dando inicio en el teatro Pablo Tobón Uribe, un escenario con casi seis décadas de historia, que se consolida uno de los principales referentes culturales de la ciudad.

Luego, el circuito incluye paradas en Agité Teatro y La Huerta Casa Cultural, un sitio con 16 años de trayectoria que ha ganado protagonismo como una casa abierta al arte: un refugio para quienes encuentran en la cultura una forma de expresión entre murales, música y baile.

Sitios turísticos de Medellín. Foto: Cortesía - Alcaldía de Medellín / API

También se pasará por el Pequeño Teatro, un lugar declarado patrimonio cultural que ha defendido durante décadas el acceso democrático al arte. Posteriormente, se atravesará el pasaje Cervantes, un corredor icónico del Centro donde conviven bares, espacios culturales y propuestas artísticas.

Enseguida, el recorrido lleva a los visitantes a disfrutar de la conexión entre la memoria literaria y la vida urbana en el teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob, en las Torres de Bomboná, finalizando la ruta en La Pascasia, que se ha consolidado como lugar de encuentro para nuevas narrativas.

En estos espacios, los gestores culturales compartirán la historia del sitio, programación y el trabajo que desarrollan.

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Además, durante el recorrido los visitantes conocerán a “Candelario”, un personaje que actuará como guía mientras comparte relatos, anécdotas y datos clave. Su presencia busca aportar un enfoque pedagógico que permita comprender cada lugar más allá de su infraestructura.

“Con Coolturízate queremos que las personas vuelvan a caminar el Centro y descubran que estos espacios están vivos. Aquí no solo se guarda la memoria, aquí se está creando ciudad, todos los días, desde el arte y la cultura”, señaló la gerente del Centro y Territorios Estratégicos, Juliana Coral.