Seis nuevas rutas turísticas que invitan a redescubrir popular zona de Medellín a través de la cultura, naturaleza y creatividad

Medellín, además de cautivar por su clima agradable (que ronda los 19 °C durante todo el año), se destaca como un destino dinámico, que cautiva con su amplia e innovadora oferta turística.

Desde contemplar su paisaje montañoso con espectaculares vistas panorámicas, o recorrer lugares icónicos como el Jardín Botánico, el Parque de los Pies Descalzos, el Parque Berrío y el Parque Lleras, hasta descubrir cada uno de sus rincones, donde se esconden innumerables experiencias por disfrutar.

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Entre estas vivencias se destacan las seis nuevas rutas turísticas que invitan a redescubrir El Poblado, una de las zonas más populares del sur de la ciudad. Estas actividades se suman a la estrategia denominada Vive El Poblado, liderada por la Alcaldía de Medellín e impulsada a través de su Secretaría de Turismo y Entretenimiento.

La iniciativa, diseñada como una herramienta para identificar, validar y visibilizar más de 70 experiencias auténticas, cercanas y llenas de identidad de la comuna 14 de Medellín, busca conectar cultura, naturaleza y creatividad representativa de este territorio.

Para lograr el desarrollo del proyecto, la Administración Distrital realizó varios recorridos de valoración con el fin de identificar lugares, establecimientos y su oferta.

Recorridos por El Poblado, Medellín. Foto: Cortesía - Alcaldía de Medellín / API

De igual forma, llevó a cabo sensibilizaciones con la comunidad sobre el valor de la cultura turística, análisis que permitió crear la cartilla Vive El Poblado y sus seis rutas temáticas, creadas para recorrer el territorio desde múltiples miradas.

Por medio de esta estrategia también se integran empresarios, comunidad, academia y prestadores de servicios turísticos del sector, en una apuesta conjunta por fortalecer el turismo, dinamizar la economía local y consolidar el trabajo articulado entre los diferentes actores de esta popular zona de la ciudad.

“La cartilla Vive El Poblado se suma a las estrategias de promoción como una invitación abierta a la ciudadanía y a quienes nos visitan, para descubrir el barrio desde otra mirada", afirmó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta.

Con esta premisa, la funcionaria anima a locales y turistas a usarla y a disfrutar de El Poblado a través de su arte, sus calles, su naturaleza, y esa oferta de entretenimiento que lo hacen único.

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“Seguimos sumando acciones que nos permiten acercarnos más al territorio para consolidar a Medellín como un destino que se vive a través de experiencias auténticas y cercanas”, agregó.

El objetivo de estas seis nuevas rutas en la comuna 14 de Medellín es acercar a los visitantes a su historia, su riqueza natural, la gastronomía, la oferta creativa, la vida nocturna y su estilo de vida. Los recorridos pueden realizarse de manera individual o en grupo y están disponibles en formato digital a través de Medellin.travel.