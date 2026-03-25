Turismo religioso: emblemáticas iglesias fueron incluidas en nuevo recorrido patrimonial por el centro de Medellín

La Alcaldía de Medellín, por medio de la estrategia Coolturízate, anunció la realización de una nueva caminata guiada por el centro de la ciudad para promover el turismo cultural y religioso y la apropiación del patrimonio histórico de esta zona.

El recorrido se llevará a cabo este viernes 27 de marzo, a partir de las 2:00 p.m., en la Plazuela San Ignacio e incluye la visita a cuatro templos emblemáticos: la iglesia de San Ignacio de Loyola, la iglesia de San José, la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria y la Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María, donde finalizará la jornada hacia las 4:00 p. m.

Durante la actividad, que no tiene costo y será una antesala a la Semana Santa, los participantes escucharán relatos, anécdotas y datos curiosos sobre la historia y la arquitectura de cada uno de estos lugares.

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“Con Coolturízate queremos invitar a ciudadanos y visitantes a caminar el Centro y descubrir las historias que guardan estos espacios religiosos. Es una oportunidad para reconocer el valor de nuestro patrimonio y volver a encontrarnos con lugares que han sido parte fundamental de la historia de Medellín”, afirmó la gerente del Centro y Territorios Estratégicos de la Alcaldía de Medellín, Juliana Coral.

En temporadas como la Semana Santa, el turismo religioso cobra especial relevancia en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

La iglesia de San Ignacio, la primera del recorrido, está ubicada en la plazuela del mismo nombre, entre el paraninfo de la Universidad de Antioquia y el caustro Comfama. “Es uno de los espacios católicos más representativos de la historia de Medellín y empezó a construirse en 1803 por la comunidad franciscana”, destaca la Alcaldía.

La de San José, que será la segunda estación, “resguarda importantes piezas artísticas. En su atrio se encuentra una fuente diseñada por el maestro Francisco Antonio Cano y en su interior se destaca un órgano monumental con cerca de 3.000 flautas, considerado patrimonio musical”.

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La tercera parada, la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en el Parque Berrío, “fue la primera parroquia de Medellín y, además de su valor histórico y religioso, se ha convertido en un lugar simbólico para la memoria del centro”.

Finalmente, la Catedral Basílica Metropolitana, frente al Parque Bolívar, permitirá cerrar el recorrido en un templo reconocido como “la construcción en ladrillo cocido más grande del mundo. En su interior también hay un imponente órgano tubular considerado parte del patrimonio musical y litúrgico de la ciudad”, agrega la Alcaldía.

“En temporadas como la Semana Santa, el turismo religioso cobra especial relevancia en Medellín. Cientos de personas visitan templos históricos para participar en celebraciones religiosas, pero también para conocer la historia, la arquitectura y las tradiciones que estos espacios resguardan”, subrayó la entidad.