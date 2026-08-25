Terremoto en Colombia: José Manuel Restrepo hace importante llamado en torno al turismo en el Eje Cafetero

El terremoto de 7,4 grados que golpeó a Colombia el 10 de agosto ha causado grandes problemas en el turismo de las regiones que sufrieron mucho por la tragedia.

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Una de las zonas más impactadas es el Eje Cafetero, debido a que es una región que depende en gran medida de la actividad turística y cuenta con una amplia infraestructura de hoteles, restaurantes, parques temáticos y fincas cafeteras.

Los daños en carreteras, edificaciones y algunos servicios dificultan la movilidad y el funcionamiento de establecimientos turísticos, afectando directamente a empresarios y trabajadores que se dedican a esta actividad, como los transportadores, guías, parques y pequeños comercios, extendiendo el impacto económico por toda la cadena turística.

Ante esta realidad, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, hizo un llamado al revelar que muchas de las personas que sufren con la tragedia son aquellas para quienes las actividades turísticas no se activan.

Por esta razón, Restrepo le hizo un llamado a todos los colombianos para que no dejen estos territorios en el aire, porque hay muchos destinos que fueron afectados en diferentes regiones del país que literalmente viven del turismo, tal como sucede en el Eje Cafetero.

“No los abandonemos y sigamos asistiendo porque se han cancelado muchos vuelos y viajes al Eje Cafetero y a otros territorios afectados por el terremoto y, si bien es un momento difícil, también es importante cuidar de esas familias que viven del turismo”, aseguró el funcionario, quien precisó que dos de los municipios más afectados en la región fueron Montenegro y Quimbaya.

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Destinos de la región se mantienen activos

En medio de este panorama, municipios como Salento, Filandia, Montenegro y Quimbaya trabajan para mantenerse activos en aras de atender la demanda generada por los viajeros.

Autoridades de Salento indican que mantienen activas sus actividades turísticas. Foto: Getty Images

En particular, las autoridades de Salento recordaron que este municipio está activo y que su actividad comercial y turística continúa con normalidad y no existen restricciones para su funcionamiento, por lo que hacen un llamado a los visitantes para que visiten sus diversos atractivos.

Los parques temáticos de Montenegro y Quimbaya, como el Parque del Café y Panaca, así como las fincas cafeteras, también han venido normalizando actividades tras superar las mayores dificultades de los días posteriores al terremoto.

En general, los habitantes, comerciantes y operadores del sector turístico invitan no solo a los habitantes de la región, sino en general a sus compatriotas y a los turistas internacionales para que no dejen de visitarlos, pues esa es una forma de ayudar a reactivar la economía.