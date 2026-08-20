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El Parque del Café retomó actividades después del terremoto; reabrió sus puertas con mensaje de esperanza

La reapertura representa el compromiso de la reactivación económica de la región y del país.

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Redacción Turismo
20 de agosto de 2026 a las 11:13 a. m.
El Parque del Café es uno de los principales atractivos turísticos del Eje Cafetero.
El Parque del Café es uno de los principales atractivos turísticos del Eje Cafetero. Foto: Instagram @parquedelcafeoficial

El Parque del Café, uno de los principales atractivos turísticos del Eje Cafetero, reabrió sus puertas para que los viajeros puedan llegar a disfrutar de sus atractivos, luego del cierre temporal generado a raíz del terremoto.

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En una comunicación oficial, sus directivas indicaron que han trabajado con responsabilidad, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de sus visitantes y colaboradores.

“Han sido días para acompañarnos, reflexionar y, sobre todo, para recordar la fuerza y solidaridad que nos caracteriza como colombianos y como habitantes de esta tierra cafetera”, señala el comunicado.

Las directivas indican que la reapertura, que se dio a partir de este miércoles 19, representa el compromiso con la reactivación económica de la región y del país. “Los esperamos con los brazos abiertos y el corazón lleno de esperanza”, indica la información entregada por el parque.

Parque del Café
Al Parque del Café anunció su reapertura. Foto: Getty Images/iStockphoto

Así mismo, agradecieron los mensajes de apoyo y comprensión recibidos durante los últimos días y resaltaron que el lugar representa más que un espacio de entretenimiento, pues hace parte de la historia y la identidad de la región cafetera.

Ubicado en Montenegro, Quindío, el Parque del Café forma parte del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, reconocido por la Unesco. Este lugar ofrece a sus visitantes diferentes alternativas de entretenimiento, entre ellas atracciones mecánicas, espacios culturales y espectáculos en vivo, convirtiéndose en una opción para disfrutar en familia.

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Para quienes consideran a sus mascotas como parte de la misma, el parque también permite el ingreso de perros, aunque bajo algunas condiciones.

¿Cuánto cuesta el ingreso a este atractivo?

Para ingresar al Parque del Café hay varios brazaletes que brindan alternativas de acceso a sus diferentes atracciones. Dentro de las opciones está el Pasaporte Múltiple, que aplica únicamente para personas a partir de 125 centímetros y menores de 70 años; incluye atracciones mecánicas y atractivos culturales de manera ilimitada. No incluye paseo a caballo. Tiene un costo de $90.000.

Parque del Café, en Quindío
El Parque del Café es uno de los principales atractivos del Eje Cafetero. Foto: Getty Images

Otra alternativa es el Pasaporte Junior, que es para personas con estatura entre 90 y 124 centímetros e incluye atractivos culturales y atracciones mecánicas que apliquen para este rango de estatura de manera ilimitada. No incluye paseo a caballo. El valor es de $63.000.

El Pasaporte Senior aplica para adultos de 70 años en adelante y brinda acceso a atracciones mecánicas y atractivos culturales de manera ilimitada, pero no al paseo a caballo. Tiene un costo de $63.000.

Los niños con estatura inferior a 90 centímetros ingresan gratis al parque y pueden disfrutar de teleférico, tren, rueda panorámica, carrusel y zona de caminadores.

Cada atracción tiene restricciones de estatura, físicas y de salud. El pasaporte es de uso individual, para un solo día y no es válido en caso de ser alterado.