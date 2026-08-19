Este es el país de América con las playas más limpias; es un destino apetecido por muchos colombianos

La revista Condé Nast Traveler publicó recientemente el listado de los países que tienen el mayor número de playas con bandera azul en el mundo.

Este es un reconocimiento internacional otorgado a las playas que tienen altos estándares de calidad ambiental, seguridad e infraestructura.

Entre los aspectos que se tienen en cuenta para obtener este reconocimiento se encuentra la alta calidad de sus aguas de baño. De igual manera, las playas deben haber implementado un plan de gestión ambiental y tener una infraestructura adecuada “en términos de seguridad, servicios e instalaciones”, según describe el portal Colombia Travel.

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Entre los 10 países que lideran el listado de playas con bandera azul, el único de América es México, que ocupa la octava posición, con 103.

Playa El Mirador de la isla de Cozumel en la Riviera Maya con bandera mexicana Foto: Getty Images/iStockphoto

“México, el único país no europeo en figurar entre los 10 primeros, demuestra que sus playas, desde Los Cabos y Puerto Vallarta en el oeste hasta Cancún y la Riviera Maya en el este, se encuentran entre las más codiciadas del mundo”, señala Condé Nast Traveler.

“La lista incluye varios hoteles resort, como las playas del Hotel Viva Maya by Wyndham en Playa del Carmen y The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta”, subraya la publicación.

Cancún, México Foto: Turismo Cancún

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El primer lugar en el mundo es de España

El primer puesto fue ocupado por España, con 676 playas. La publicación destaca que el país europeo es reconocido por sus cerca de 8.000 kilómetros de costa, “desde la costa cantábrica en el norte hasta la costa mediterránea, que incluye la Costa Brava, y las famosas Islas Baleares, entre las que se encuentran Mallorca e Ibiza”.

“Este país se ha consolidado como líder en estándares de playas, habiendo obtenido el récord Guinness de mayor número de playas con Bandera Azul en 2022. En aquel entonces, contaba con 621, y desde entonces ha aumentado a 676″, subraya la revista.

En segundo lugar está Grecia, con 624 playas con bandera azul.

“Grecia se alza con el segundo puesto, con la respetable cifra de 624, incluyendo 154 en la región de Creta y 93 en la región de Calcídica, al norte del país”, dice la publicación.

En tercer lugar está Turquía, con 580 playas certificadas. “Desde los elegantes balnearios de Bodrum hasta el encanto histórico de Antalya, Turquía presume de una impresionante variedad de playas con bandera azul”, resalta Condé Nast Traveler.