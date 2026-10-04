Verstappen rompió la racha: su primera victoria de la Fórmula 1 en 2026 llegó en un caótico GP de Baréin en Malasia

El tetracampeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, cerró un fin de semana en lo más alto, tras haber conseguido el 1.º puesto, ganando el Gran Premio de Baréin.

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La victoria del día de hoy se convierte en la primera que el neerlandés consigue durante la temporada 2026, cortando una racha de 15 Grandes Premios en los que no subía al escalón más alto del podio. Su última victoria fue conseguida en Abu Dabi 2025.

El comienzo de la carrera tuvo una serie de altibajos, luego de que la presencia de un diluvio atrasara el inicio de la competencia.

Ya en mejores condiciones, otros hechos atrasaron más el inicio del Gran Premio. Durante la vuelta de formación, más de diez vehículos quedaron quietos tras un error de software, afectando a pilotos como Verstappen y Lewis Hamilton. La situación provocó que la carrera se demorara más.

Ya al comienzo de la carrera, Verstappen sufrió una largada en la que le costó su primera posición, tras haber sido superado por los pilotos Kimi Antonelli y George Russell.

A pesar de no comenzar como esperaba, Verstappen no se detuvo y comenzó a atacar a los dos pilotos de la escudería Mercedes. En la sexta vuelta, superó a Russell, subiendo hacia la 2.ª posición.

Desde ahí fue una caza por parte de Max para superar a Antonelli, y cuando comenzaba a acercarse más al joven italiano, una salida de pista del piloto de Cadillac, Valtteri Bottas, provocó la salida de un safety car, derivando en el cambio de neumáticos por parte de varios conductores.

Este hecho fue aprovechado por Verstappen, quien en la 13.ª vuelta, tras el relanzamiento post-bandera amarilla por el incidente de Bottas, dobló abierto, superando a Kimi Antonelli para ser nuevamente el líder de la carrera.

A partir de ahí, Max lideró toda la carrera del Gran Premio de Baréin, llegando así a su victoria número 72 en la categoría de la Fórmula 1, igualando el récord del ‘Kaiser’ Michael Schumacher de mayor cantidad de victorias con un mismo equipo.

“Es una victoria realmente bonita después del año que hemos tenido y del progreso que hemos logrado. Estoy increíblemente orgulloso de todos y es fantástico ganar aquí. Fue muy caótico, quiero decir, hubo muchas cosas diferentes al principio, sin potencia, así que tuvimos que esperar a que entrara en acción. Es increíble ganar nuestra primera carrera, en nuestro primer año con nuestra unidad de potencia; es realmente impresionante”, comentó Verstappen tras su victoria.