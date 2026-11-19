Este viernes, 20 de noviembre arrancan los cuadrangulares de la Liga BetPlay con tres partidos de manera consecutiva. El único compromiso que se jugará el sábado será el de Once Caldas vs. Atlético Nacional, que vienen de enfrentarse en la semifinal de la Copa Colombia.

Juanfer Quintero se pronunció tras rumores de su regreso con el DIM ante Santa Fe

Muchos hinchas esperaban que el grupo A jugara el sábado y el grupo B el domingo como era costumbre; sin embargo, la Dimayor decidió modificar su programación con el viernes como fecha de inicio.

El gran afectado por esta decisión fue Independiente Medellín, que recibirá a Santa Fe en el Atanasio Girardot a las 4:30 de la tarde. La hinchada del ‘Poderoso’ se quejó por ser horario laboral, pero el club aceptó la designación y lanzó una campaña para que las empresas dejen salir a sus trabajadores más temprano.

¿Por qué no se juega la Liga BetPlay los domingos?

Al respecto de esta pregunta que surgió tras conocer la programación de los cuadrangulares, Carlos Antonio Vélez asegura que Win Sports no tiene nada que ver e incluso que el canal sale perjudicado por los horarios de transmisión.

“Para Win es un perjucio no jugar los domingos. ¿Saben por qué no lo están haciendo en la Dimayor? Averigüen antes de salir a decir una sarta de estupideces, de mentiras, cargadas de mala leche y de odio aparte de envidia. Qué horror", apuntó.

Atlético Mineiro vs. Boca Juniors: canal y hora para ver la final de la Copa Sudamericana 2026

Vélez informa que “la Dimayor es la que está programando los partidos y ¿saben por qué está haciendo eso de jugar viernes-sábado? Porque están tratando de evitar los benditos conciertos. Tenemos cuatro en El Campín y los dos equipos de Bogotá juegan los cuadrangulares".

“Si Win es la que quiere que se juegue los domingos... No, por favor, y así es todo. Así es en el fútbol y en el análisis, pero aquí no analiza nadie”, cuestionó Carlos Antonio.

El experimentado periodista insistió: “Que quede absolutamente claro que no se están programando partidos los domingos porque la Dimayor no ha querido”.

La explicación de Carlos Antonio Vélez es que “jugando viernes y sábado se pueden incluir fechas martes y miércoles, y volver a jugar viernes y sábado”.

En ese sentido, estaría casi descartado que la Liga BetPlay se pueda disputar los domingos entre noviembre y diciembre.

De momento solo se conoce la programación para las fechas 1 y 2:

Fecha 1

(Grupo A) Independiente Medellín vs. Santa Fe - Viernes 20 de noviembre a las 4:30 p. m.

- Viernes 20 de noviembre a las 4:30 p. m. (Grupo B) Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - Viernes 20 de noviembre a las 6:35 p. m.

- Viernes 20 de noviembre a las 6:35 p. m. (Grupo B) Deportivo Cali vs. Millonarios - Viernes 20 de noviembre a las 8:40 p. m.

- Viernes 20 de noviembre a las 8:40 p. m. (Grupo A) Once Caldas vs. Atlético Nacional - Sábado 21 de noviembre a las 8:15 p. m.

Fecha 2