Independiente Medellín se pronunció luego del polémico horario que le tocó para la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. El ‘Poderoso’ quedó en el Grupo A de la competencia con Atlético Nacional como cabeza de serie, Santa Fe y Once Caldas.

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Tras la decisiva fecha 19, la polémica en las redes sociales está pasando por los horarios para la primera y segunda fecha. Independiente Medellín debutará en los cuadrangulares ante Santa Fe, en unos horarios inusuales para el fútbol colombiano.

Según el cronograma de la Dimayor, el partido Medellín vs. Santa Fe se jugará el viernes 20 de noviembre desde las 4:30 p.m., pleno horario laboral en Colombia que complica la ida al estadio Atanasio Girardot. Para sorpresa de muchos, en un comunicado oficial, el club paisa denota que está de acuerdo con la programación que estipuló la Dimayor para este compromiso.

Imagen del juego entre Deportivo Independiente Medellín y Santa Fe. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

DIM reconoció que existen complicaciones para que el partido se dispute el sábado en horas de la tarde-noche debido a la final de la Copa Sudamericana, en la que Colombia será anfitriona con el Supermetro de Barranquilla como protagonista principal. Por esa razón, Medellín tuvo que escoger entre las posibilidades que le planteó la Dimayor.

Comunicado de la Dimayor

“El Equipo del Pueblo informa que, ante las dos opciones de fecha presentadas por la Dimayor para el inicio de los cuadrangulares —miércoles 18 o viernes 20—, el club ha decidido acogerse a la alternativa del viernes 20″, dijo el club paisa.

“Esta fecha fue seleccionada con el propósito de garantizar la igualdad de condiciones frente a los demás competidores y permitir la óptima preparación del plantel profesional en pleno”, agregó el comunicado.

“Sabemos la dificultad del horario, pero también es claro que nuestra hinchada siempre ha encontrado la manera de acompañar al equipo, superando todas las dificultades juntos. ¡Nos vemos en el Atanasio!“, puntualizó el escrito del ‘Poderoso’.

La Dimayor también explicó lo sucedido

“La programación del encuentro entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe el día viernes 20 de noviembre a las 4:30 p. m. corresponde a la imposibilidad de programar el encuentro el día sábado debido a la final de la Conmebol Sudamericana en Barranquilla. La decisión se toma de común acuerdo con el club local”, dice Dimayor, en un plan de principio que tenía la programación a las 5:30 p.m., del sábado.

Fechas 1 y 2 para el Medellín

Grupo A - Fecha 1

Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe

Fecha: viernes, 20 de noviembre.

Hora: 4:30 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Fecha 2

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas