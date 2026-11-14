Definidos los grupos A y B de cuadrangulares de la Liga Betplay

Todo listo para el remate de temporada en la Liga Betplay. Se conocieron los ocho clasificados y los dos cupos que quedaban pendientes, siendo para Millonarios y Once Caldas. Atlético Nacional quedó como cabeza se serie del grupo A, mientras que América de Cali en el B, ambos con la ventaja deportiva para cuadrangulares.

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Deportivo Cali también tuvo acción y empató 2-2 en Palmaseca ante Deportes Tolima, que quedó eliminado y estuvo cerca de la remontada tras comenzar perdiendo. Por su parte, el club azucarero dependía de sí mismo para obtener el punto invisible, pero la igualdad en la última fecha le cede ese beneficio al América.

Cabe recordar que el denominado ‘punto invisible’ es una ventaja deportiva que reciben los dos equipos que terminan en las primeras posiciones de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay. Clasifican como cabezas de serie a los cuadrangulares semifinales y cuentan con un beneficio adicional.

En caso de igualdad de puntos al finalizar las seis jornadas de esta instancia, tendrán prioridad sobre sus rivales para definir quién avanza a la gran final. No se necesitará desempate, sino que la ventaja deportiva lo define. Los seis restantes tendrán el reto de quitar ese beneficio e intentar el pase a la final.

En otros resultados de la fecha 19, Independiente Medellín le ganó a Águilas Doradas en el Cincuentenario (1-0) y Atlético Bucaramanga hizo lo propio con Fortaleza CEIF en el Américo Montanini de la capital de Santander (1-0).

Millonarios, por su parte, hizo la tarea en El Campín y venció 2-0 a Alianza FC y también clasificó.

Once Caldas empató 1-1 con Atlético Nacional y eso le fue suficiente para clasificar con la octava casilla.

Resultados de la fecha 19 de la Liga Betplay

Deportivo Pereira 0-2 América de Cali

Águilas Doradas 0-1 Independiente Medellín

Atlético Nacional 1-1 Once Caldas

Deportivo Cali 2-2 Deportes Tolima

Cúcuta Deportivo 2-0 Jaguares de Córdoba

Atlético Bucaramanga 1-0 Fortaleza FC

Millonarios FC 2-0 Alianza FC

Cabezas de serie de la Liga Betplay

Grupo A: Atlético Nacional

Grupo B: América de Cali

Cuadrangulares de la Liga Betplay

Grupo A

Atlético Nacional

Once Caldas

Independiente Santa Fe

Independiente Medellín

Grupo B

América de Cali

Atlético Bucaramanga

Millonarios

Deportivo Cali

Eliminados en la Liga Betplay