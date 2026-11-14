Oferta de 3 millones de dólares por joya de Nacional los pone a pensar: hinchada se opone

Atlético Nacional tiene en su central Neider Parra un diamante que podrá vender en los próximos meses o años al exterior, como ya lo ha hecho con Dávinson Sánchez, Simón García, entre otros.

Durante el 2026 se dio la explosión del defensor de la mano del entrenador, Lucas González, quien lo ha puesto junto con William Tesillo para que se sienta respaldado y tenga rodaje en Liga, así como también en Copa BetPlay.

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El nivel mostrado a tan corta edad de Parra ha llamado la atención del balompié del exterior donde ya ofertan por su pase.

Recientemente se pudo saber que Nashville de los Estados Unidos mandó una oferta de unos 3 millones de dólares por el zaguero de apenas 21 años.

Quien dio a conocer dicha información fue el periodista argentino, César Luis Merlo a través de su cuenta oficial de X.

“Intención de fichar a Neider Parra, defensor de Atlético Nacional, presentando una propuesta formal de tres millones de dólares con bonos incluidos para quedarse con los servicios del futbolista colombiano”, puntualizó alrededor del posible negocio.

Adicional a esto, el mencionado comunicador dio a conocer que ya hubo una respuesta inicial de los verdolagas ante el ofrecimiento de los norteamericanos.

“Sin embargo, por el momento la directiva del conjunto verdolaga considera que la cifra puesta sobre la mesa resulta insuficiente para desprenderse de uno de sus jóvenes valores en la última línea. Lejos de darse por vencida tras esta primera postura, la franquicia de la MLS tiene previsto insistir para intentar acercar posiciones”, asevera de cómo avanza el posible acuerdo.

“El interés del equipo estadounidense llega respaldado por la consolidación que Parra ha mostrado durante la temporada 2026 con la camiseta de Atlético Nacional, donde acumula 16 partidos disputados y dos asistencias en la Liga BetPlay, ganándose protagonismo como una pieza confiable en la defensa del cuadro antioqueño”, termina resaltando la importancia del joven talento durante los últimos meses.

Afición se niega al traspaso

A pesar de que Neider Parra no se haya consolidado completamente en el plantel titular, a los aficionados ya les ha dejado gratas sensaciones.

En redes sociales ante la divulgación de la propuesta por parte de Nashville, el hincha se ha mostrado en desacuerdo y piden a la directiva que no acepten una salida hacia dicha liga donde no ven que vaya a darse un crecimiento para el jugador.

El escenario más favorable sería mantener al zaguero durante un tiempo más, valorizarlo y esperar una oferta superior, ya sea de un club de mayor nivel o, incluso, del fútbol europeo.

Mercado de Nacional empieza a sonar

Durante semanas atrás se relacionó el nombre del defensor Gian Franco Allala con Atlético Nacional.

“El entorno de Gian Franco Allala me manifestó que el interés es real. El sondeo de Atlético Nacional por el zaguero uruguayo viene existiendo desde el pasado mercado de fichajes”, informó el periodista ecuatoriano Sebastián Aconda.

Este de 39 años y de nacionalidad uruguayo sería el reemplazo de Parra en caso de que se consuma su salida .