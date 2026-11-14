Atlético Nacional mete una joya en el top 3 de los más rápidos de Sudamérica: se codea con dos brasileños

Atlético Nacional sigue demostrando su categoría en las canteras y el proceso de formación en cuanto a jugadores profesionales se trata. Una de sus joyas de las divisiones menores saca la cara por el equipo en un importante ranking del CIES, uno de los observatorios de fútbol más importantes del mundo.

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En los algoritmos de la plataforma, aparece el defensa central Néider Parra en el top 3 en la lista de defensas centrales más rápidos en la categoría sub-23 de Sudamérica y se codea con dos figuras brasileñas.

El zaguero formado en Guarne ha escalado muy rápidamente en el fútbol colombiano, a tal punto de ser una de las joyas con perfil para salir al exterior por grandes sumas de dinero.

Apenas hizo su debut bajo el mando del técnico Lucas González, se ganó un puesto en la prensa nacional y lo bautizaron como el defensa ideal para acompañar a William Tesillo en la zona defensiva verdolaga.

Néider Parra se gana un lugar en Sudamérica

Su altura, potencia física y gran nivel atlético lo hacen un jugador tipo exportación desde la Liga Betplay, mucho más si ya escala a pasos agigantados en los rankings internacionales.

Ranking del CIES Foto: CIES

Néider Parra está tercero en el ranking del CIES y lidera Jonathan Jesús del Cruzeiro y le sigue Arthur Dias del Athletico Paranaense. El defensa colombiano se ubica tercero y se consolida como uno de los defensas jóvenes más rápidos en el fútbol colombiano.

En la cuarta posición está Jefferson Medina de Fortaleza CEIF, Juan Viveros de Alianza FC en la quinta casilla y cierra el Top 10, Keimer Sandoval del Deportivo Cali.

¿Néider Parra a la Premier League?

Reportes en semanas anteriores indican que ojeadores de cinco clubes de Europa estuvieron viendo a Néider Parra en el Atanasio Girardot tras un partido ante el Junior, en donde aparecían equipos de la Premier League y la Serie A de Italia.

Las actuaciones de Néider Parra con Atlético Nacional han llamado la atención de clubes de la Premier League. Foto: Premier League y Atlético Nacional

Ya con 21 años de edad, Néider Parra se perfila como la próxima venta millonaria de Atlético Nacional en enero de 2027 y, junto a Juan Manuel Rengifo, es uno de los grandes candidatos para pasar a Europa con operaciones que tienen millones de dólares de por medio.

Su talla y poder atlético hacen que tenga como referencia a Dávinson Sánchez. Su lectura de juego, posicionamiento y velocidad en las coberturas y los relevos con William Tesillo en la dupla lo convierten en una verdadera joya a vender en próximos meses.