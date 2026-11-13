Tabla de reclasificación con la victoria de Santa Fe: cambiaron los cupos a Libertadores

Este viernes, 13 de noviembre, tuvo continuidad la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-ll. Un juego, en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, que tuvo implicación directa en la tabla de reclasificación.

Partidos fecha 19 de la Liga Betplay: todos en simultáneo, canales de TV y horarios

Iván Vélez puso la cara y reveló si va a renunciar tras la derrota de América ante el TAS

Internacional de Bogotá 0 - 2 Santa Fe

Santa Fe cierra el todos contra todos de la Liga BetPlay con triunfo sobre Internacional de Bogotá. Ahora, el león piensa en cuadrangulares, pero también en torneo internacional para 2027.

Los goles de Santa Fe fueron por obra de Emerson Rodríguez (30′) y Emanuel El Turro Olivera (63′).

⏱️90+’ ¡Final del partido ⚽️! El León se lleva la victoria en la última jornada del todos vs. todos 🦁✨ Inter. de Bogotá 0-2 Santa Fe 🇮🇩 Fecha 19 - Liga BetPlay Dimayor https://t.co/rXZswnNGX9 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 14, 2026

Tabla de reclasificación en Liga BetPlay: Santa Fe se mete en puesto de Libertadores

Atlético Nacional es líder de la tabla de reclasificación con 94 puntos en 43 partidos jugados. El verde de Antioquia ya está clasificado a Libertadores por este ítem.

Y la noticia está en que Independiente Santa Fe es segundo en la reclasificación, parcialmente, con 69 puntos en 42 juegos. Eso quiere decir que, de momento, el león acompaña Nacional a la Libertadores del año entrante.

Pos. Equipo PT PJ PG PE PP GF GC DG 1 Atlético Nacional 94 43 30 4 9 86 38 +48 2 Independiente Santa Fe 69 42 18 15 9 65 42 +23 3 América de Cali 67 39 19 10 10 55 35 +20 4 Junior F.C. 66 44 18 12 14 64 55 +9 5 Deportes Tolima 63 41 17 12 12 54 42 +12 6 Deportivo Cali 61 37 16 13 8 46 26 +20 7 Once Caldas DAF 61 39 15 16 8 55 43 +12 8 Atlético Bucaramanga 55 37 13 16 8 56 37 +19 9 Independiente Medellín 55 37 16 7 14 54 49 +5 10 Millonarios F.C. 53 37 13 14 10 56 39 +17

América de Cali es tercero con 67 puntos, luego de la deducción de puntos (-3) por parte del TAS. Junior de Barranquilla es cuarto con 66 puntos, Deportes Tolima quinto con 63 y Deportivo Cali sexto con 61 puntos.

Como Junior ya tiene cupo a Libertadores, por haber sido campeón en primer semestre, los clasificados parciales a Sudamericana son América de Cali, Deportes Tolima y Deportivo Cali.

Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín y Millonarios asoman como perseguidores para clasificar a torneos internacionales.

Lista de cupos para Colombia en la Copa Libertadores 2027

Conmebol le otorga cuatro cupos a Colombia para la Copa Libertadores 2027, distribuidos de la siguiente manera:

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.

Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional.

Segundo de la reclasificación sin título de liga: Independiente Santa Fe (parcialmente).

Lista de cupos para Colombia en la Copa Sudamericana 2027

Conmebol también le da cuatro cupos a Colombia para la Copa Sudamericana 2027. Sin embargo, se distribuyen de manera diferente a los de Libertadores; así: