Tabla de reclasificación con la victoria de Santa Fe: cambiaron los cupos a Libertadores

Este viernes, 13 de noviembre, tuvo continuidad la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-ll. Un juego, en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, que tuvo implicación directa en la tabla de reclasificación.
Internacional de Bogotá 0 - 2 Santa Fe
Santa Fe cierra el todos contra todos de la Liga BetPlay con triunfo sobre Internacional de Bogotá. Ahora, el león piensa en cuadrangulares, pero también en torneo internacional para 2027.
Los goles de Santa Fe fueron por obra de Emerson Rodríguez (30′) y Emanuel El Turro Olivera (63′).
⏱️90+’ ¡Final del partido ⚽️! El León se lleva la victoria en la última jornada del todos vs. todos 🦁✨ Inter. de Bogotá 0-2 Santa Fe 🇮🇩 Fecha 19 - Liga BetPlay Dimayor https://t.co/rXZswnNGX9— Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 14, 2026
Tabla de reclasificación en Liga BetPlay: Santa Fe se mete en puesto de Libertadores
Atlético Nacional es líder de la tabla de reclasificación con 94 puntos en 43 partidos jugados. El verde de Antioquia ya está clasificado a Libertadores por este ítem.
Y la noticia está en que Independiente Santa Fe es segundo en la reclasificación, parcialmente, con 69 puntos en 42 juegos. Eso quiere decir que, de momento, el león acompaña Nacional a la Libertadores del año entrante.
|Pos.
|Equipo
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1
|Atlético Nacional
|94
|43
|30
|4
|9
|86
|38
|+48
|2
|Independiente Santa Fe
|69
|42
|18
|15
|9
|65
|42
|+23
|3
|América de Cali
|67
|39
|19
|10
|10
|55
|35
|+20
|4
|Junior F.C.
|66
|44
|18
|12
|14
|64
|55
|+9
|5
|Deportes Tolima
|63
|41
|17
|12
|12
|54
|42
|+12
|6
|Deportivo Cali
|61
|37
|16
|13
|8
|46
|26
|+20
|7
|Once Caldas DAF
|61
|39
|15
|16
|8
|55
|43
|+12
|8
|Atlético Bucaramanga
|55
|37
|13
|16
|8
|56
|37
|+19
|9
|Independiente Medellín
|55
|37
|16
|7
|14
|54
|49
|+5
|10
|Millonarios F.C.
|53
|37
|13
|14
|10
|56
|39
|+17
América de Cali es tercero con 67 puntos, luego de la deducción de puntos (-3) por parte del TAS. Junior de Barranquilla es cuarto con 66 puntos, Deportes Tolima quinto con 63 y Deportivo Cali sexto con 61 puntos.
Como Junior ya tiene cupo a Libertadores, por haber sido campeón en primer semestre, los clasificados parciales a Sudamericana son América de Cali, Deportes Tolima y Deportivo Cali.
Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín y Millonarios asoman como perseguidores para clasificar a torneos internacionales.
Lista de cupos para Colombia en la Copa Libertadores 2027
Conmebol le otorga cuatro cupos a Colombia para la Copa Libertadores 2027, distribuidos de la siguiente manera:
- Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.
- Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.
- Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional.
- Segundo de la reclasificación sin título de liga: Independiente Santa Fe (parcialmente).
Lista de cupos para Colombia en la Copa Sudamericana 2027
Conmebol también le da cuatro cupos a Colombia para la Copa Sudamericana 2027. Sin embargo, se distribuyen de manera diferente a los de Libertadores; así:
- Campeón de la Copa BetPlay 2026: por definir.
- Mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: América de Cali (parcialmente).
- Segundo mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Deportes Tolima (parcialmente).
- Tercero mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Deportivo Cali (parcialmente).