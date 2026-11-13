¿Va a salir de Colombia en carro? Estos son los documentos que debe revisar antes de cruzar la frontera

Viajar al exterior en un vehículo particular puede ser una alternativa para quienes planean recorrer otros países por carretera. Sin embargo, antes de hacer el trayecto es importante revisar los documentos personales, los papeles del carro junto a los requisitos migratorios y aduaneros que exige el país al que se quiere ingresar.

Aunque existen documentos básicos que conviene tener a la mano, no hay una lista única de requisitos para todos los destinos. Las condiciones pueden variar según los acuerdos entre países, el tiempo de permanencia y si el vehículo está registrado a nombre del conductor.

Documentos a cargar

Antes de salir de Colombia, el viajero debe verificar cuáles documentos de identificación son aceptados por el país de destino. Para algunos países de la Comunidad Andina y otros Estados con acuerdos regionales, los colombianos pueden ingresar con su cédula de ciudadanía, en otros casos será necesario presentar el pasaporte vigente y, cuando corresponda, una visa.

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También debe revisar si existen requisitos migratorios adicionales para los acompañantes. En el caso de los menores de edad, pueden necesitar documentos adicionales y permisos de salida del país, dependiendo de quién los acompañe.

Migración Colombia cuenta con información oficial sobre los documentos válidos para salir del territorio nacional y las condiciones aplicables a cada viajero.

En cuanto al carro, es importante revisar que los documentos estén vigentes y que el conductor pueda certificar su autorización para utilizarlo en el exterior. Entre los documentos que pueden solicitar las autoridades fronterizas se encuentran:

Licencia de conducció n, que debe estar vigente y corresponder a la categoría del vehículo.

n, que debe estar vigente y corresponder a la categoría del vehículo. Licencia de tránsito o tarjeta de propiedad , la cual permite identificar el carro y acreditar su registro.

, la cual permite identificar el carro y acreditar su registro. Seguro obligatorio y cobertura internacional , se debe verificar qué póliza exige el país al que se va a viajar y si el seguro colombiano tiene validez allí.

, se debe verificar qué póliza exige el país al que se va a viajar y si el seguro colombiano tiene validez allí. Revisión técnico-mecánica vigente y consultar si el país de destino exige algún documento adicional.

y consultar si el país de destino exige algún documento adicional. Autorización del propietario en caso de que el vehículo no está a nombre del conductor, puede requerirse un documento que acredite el permiso para utilizarlo fuera del país.

Además, el ingreso temporal del automotor puede requerir un trámite aduanero específico. Este procedimiento permite que el vehículo circule durante un periodo determinado sin que se considere una importación definitiva.

Revisar tras cada viaje

Los requisitos migratorios, aduaneros y de circulación pueden cambiar, por lo que se recomienda verificar la información directamente con Migración Colombia, la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), la Cancillería y las autoridades competentes del país de destino.

También es importante consultar con las entidades responsables de los seguros y los trámites vehiculares para confirmar la cobertura y los documentos exigidos.