¿Quiere aprender a manejar? Estas son las categorías de licencias de conducción en Colombia y para qué sirve cada una

Aprender a conducir en Colombia es uno de los objetivos de muchas personas, ya sea por ofertas laborales o para tener autonomía a la hora de movilizarse por las vías del país.

Para acceder a este curso, hace falta tener conocimiento de las licencias y sus categorías, ya que estas autorizan de manera diferente el manejo de cada vehículo.

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De acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Transporte, las licencias se dividen en tres grandes grupos: A, para motocicletas; B, para vehículos de servicio particular, y C, para vehículos destinados al servicio público. En total, existen ocho categorías: A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2 y C3.

Usos de cada licencia

La licencia para el manejo de motocicletas se divide en dos, donde la diferencia radica en el cilindraje:

A1: permite conducir motocicletas con una cilindrada de hasta 125 centímetros cúbicos (c. c.).

permite conducir motocicletas con una cilindrada de hasta 125 centímetros cúbicos (c. c.). A2: autoriza conducir motocicletas, motociclos y mototriciclos con una cilindrada superior a 125 c. c.

La diferencia entre las licencias B radica en el tamaño del vehículo particular a manejar:

B1 : habilita para conducir automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas y microbuses.

: habilita para conducir automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas y microbuses. B2 : permite manejar camiones rígidos, busetas y buses de servicio particular.

: permite manejar camiones rígidos, busetas y buses de servicio particular. B3: autoriza la conducción de vehículos articulados de servicio particular.

La lógica de la categoría C implica un normativa similar a la categoría B:

C1 : permite conducir automóviles, camperos, camionetas y microbuses destinados al servicio público.

: permite conducir automóviles, camperos, camionetas y microbuses destinados al servicio público. C2 : habilita para manejar camiones rígidos, busetas y buses de servicio público.

: habilita para manejar camiones rígidos, busetas y buses de servicio público. C3: autoriza conducir vehículos articulados destinados al servicio público.

Es importante tener en cuenta que las categorías no son intercambiables entre motos y carros. Es decir, contar con una licencia para conducir carro no autoriza automáticamente a manejar una moto, y viceversa.

Requisitos para licencia

El Ministerio de Transporte establece que las personas deben cumplir varios requisitos para obtener su licencia de conducción. Para las categorías de servicio particular, la edad mínima es de 16 años; para las de servicio público, se deben tener al menos 18 años.

Entre las condiciones generales se encuentran:

Saber leer y escribir.

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Aprobar los exámenes teóricos y prácticos de conducción.

Obtener el certificado de capacitación expedido por un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) autorizado y registrado ante el RUNT.

Presentar el certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado.

Pagar los derechos correspondientes al trámite de expedición ante el organismo de tránsito.

Por estas razones, antes de inscribirse en un curso para aprender a conducir, es recomendable verificar que la escuela de conducción esté autorizada y que el programa corresponda a la categoría que se desea obtener.