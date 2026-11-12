Abogado de Daniel Quintero y cercano a Petro, en la mira: pedirían su salida inmediata de Dimayor tras fallo del TAS

La resolución del TAS que le quitó puntos al América de Cali en este remate de temporada por el caso Yhormar Hurtado parece que tendría repercusiones en la interna del Comité Disciplinario de la Dimayor. El equipo vallecaucano fue castigado luego del veredicto del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

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La entidad de arbitramiento del deporte decidió quitarle al cuadro rojo tres puntos ganados frente al Inter de Bogotá. En cuanto a la unidad del empate a cero con Santa Fe, se los mantuvo sin generarle más daño. Esta resta deja al América en una situación muy complicada y ya no depende de sí mismo para obtener el punto invisible en Liga Betplay.

Además de eso, en la reclasificación también tiene efecto directo, pues con los tres puntos menos suma 67 unidades y Santa Fe queda a un punto para igualarlo. Esa casilla (segundo, tras Atlético Nacional), daría un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores si no es campeón de la Liga Betplay.

La situación deportiva ya se analiza en la interna del club, pero en la Dimayor el veredicto dejaría serias determinaciones.

La situación escala en la Dimayor

El exmagistrado de la República y actual presidente del Comité Disciplinario de la Dimayor, Luis Antonio Hernández Barbosa, estaría bajo la mira y podría salir del cargo tras este veredicto del TAS.

Se cree que el fallo del tribunal internacional reavivó serios cuestionamientos por el lado de la credibilidad de la entidad deportiva colombiana.

Yhormar Hurtado en su presentación como fichaje de América de Cali. Foto: @AmericadeCali

Cabe recordar que en meses pasados, un fallo del Comité Disciplinario de la Dimayor no castigó al América de Cali, pero sí inhabilitó al jugador Yhormar Hurtado por jugar con tres clubes diferentes en una misma temporada (Always Ready de Bolivia, Deportes Tolima y América), lo que en la FIFA está prohibido.

Por esa razón, varios equipos llevaron el caso al TAS, siendo Inter de Bogotá y Santa Fe los únicos que se mantuvieron en la demanda hasta el final. El tribunal falló a favor del Internacional, pero al ‘León’ lo dejó al margen, básicamente porque cuando empezó su pugna, la Dimayor ya había dado un veredicto, a comienzos de septiembre.

Luis Hernández Barbosa, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Foto: Colprensa

El fallo del Comité que favoreció al América en ese momento, sin sanciones más allá de no poder usar al jugador, reavivó los cuestionamientos y las voces de clubes que piden la salida de Hernández Barbosa de forma inmediata.

¿Quién es Luis Antonio Hernández Barbosa?

El exmagistrado dejó el cargo en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en abril de 2024 tras ocho años de servicio. Y desde mediados de ese año es el presidente del Comité Disciplinario de la Dimayor.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín Foto: Suministro

Además de su cargo en Dimayor, Luis Hernández es el abogado principal del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, muy cercano a Gustavo Petro, a quien representa en el proceso penal por el caso de Aguas Vivas, un lote de 142.000 metros cuadrados ubicado en el sector de El Poblado y que está en proceso judicial. El expresidente, en abril de 2026, lo designó como superintendente de Salud.