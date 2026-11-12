Inglaterra no afloja en Liga de Naciones: Croacia no aguantó el poderío de Harry Kane

El Balón de Oro, Harry Kane, fue partícipe con gol este jueves en la victoria de Inglaterra por 2-1 contra Croacia en medio de la fecha 5 de la Liga de la Naciones de la Uefa.

Al minuto 64 el delantero no desaprovechó un cobro de tiro penal para aventajar a los suyos por un tanto, luego de que los croatas hubieran empatado al 59′ el encuentro por a través de Petar Susic.

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Quien hace parte del Bayern Múnich alemán y es compañero de Luis Díaz allí vivió un partido especial con los ‘tres leones’ que se acercaron a España en la cima del grupo 3 de la Liga A.

Para los ingleses fue llegar a la línea de las 12 unidades después de cinco partidos disputados. Por su parte, los ibéricos se mantuvieron con su puntaje perfecto tras haber vencido a Republica Checa 0-2.

Apretado primer tiempo

Inglaterra se fue al descanso con ventaja de 1-0 frente a Croacia, en el compromiso correspondiente a la quinta jornada del Grupo A3 de la Liga de Naciones. Morgan Rogers, al minuto 25, convirtió el tanto que puso en ventaja a los dirigidos por Thomas Tuchel en Wembley.

El conjunto croata comenzó mejor, con iniciativa para buscar el arco de Jordan Pickford y algunas aproximaciones. Sin embargo, Inglaterra ganó protagonismo con el paso de los minutos y encontró la ventaja en una acción colectiva.

Morgan Rogers, delantero de Inglaterra que abrió el marcado para Inglaterra Foto: UEFA via Getty Images

Harry Kane inició la jugada con un cambio de orientación para Jude Bellingham, quien controló y asistió a Rogers dentro del área. El atacante definió para vencer a Dominik Livaković y desatar la celebración local.

Después del gol, los ingleses administraron la posesión y buscaron ampliar la diferencia, aunque sin generar demasiadas oportunidades. Croacia intentó reaccionar, pero encontró dificultades para superar el orden defensivo rival.

El encuentro también tuvo un ingrediente especial: Harry Kane disputó su partido número 126 con Inglaterra y superó el registro de Peter Shilton para convertirse en el futbolista con más presencias en la historia de la selección.