España no le teme a los siete goles de Inglaterra y sigue su camino invicto en la Nations League

La campeona mundial España sufrió, pero mantuvo su pleno de victorias en la Nations League de la UEFA al ganar 3-1 a la República Checa, en partido por la tercera jornada de la fase de grupos en la que Inglaterra, su rival más fuerte en esa zona de competencia, logró un espectacular triunfo 7-0 en Croacia.

La reacción de Zidane tras el renacer de Italia que lo golpeó en Nations League: “Merecíamos más”

Ranking Fifa tras la derrota de Colombia ante Paraguay: hubo deducción de puntos

Con nueve puntos después de tres partidos, La Roja sigue mostrando que es el mejor equipo del mundo en la actualidad y sigue con paso firme al frente del grupo A3 de la Nations League, donde los ingleses quedan segundos en solitario con seis puntos, aunque intentaron meter miedo con una espectacular victoria por siete goles, que estuvo lejos de detener a España.

Por su parte, Croacia es tercera con tres puntos tras su humillación de este sábado, solo por delante de los checos, últimos y sin puntuar. Este grupo fue hecho para que las potencias brillaran se intentara un golpe de croatas o checos, pero hasta el momento es no ocurre y los ingleses dan signos de mejora.

Para España, este inicio de la Liga de Naciones se está convirtiendo en una gira de homenaje después de la conquista en julio de su segundo título mundial en Nueva York.

Como hace cuatro días en Sevilla, los prolegómenos del partido en Oviedo contaron con un acto de ofrecimiento simbólico a los hinchas del trofeo del Mundial, levantado por el capitán Rodri para deleite de los hinchas del estadio Carlos Tartiere. Una especie de Tropy Tour.

Jugadores de España celebran un gol contra República Checa Foto: Getty Images

Después de ganar 3-2 en Wembley a Inglaterra y de la goleada 4-1 del martes sobre Croacia, España dominó esta vez a la República Checa por 3-1 casi sin pasar apuros.

Inglaterra intenta meter miedo

En el primer turno del día, Inglaterra había causado sensación con una exhibición ofensiva, un espectacular 7-0 en Rijeka contra una Croacia sin rumbo.

Harry Kane, como es habitual (8′, 53′) y Bukayo Saka (45′, 68′) consiguieron sendos dobletes, a lo que se añadieron las dianas de Jude Bellingham (21′), Anthony Gordon (39′) y Morgan Rogers (87′).

Kane, con un total de cuatro goles en lo que va de competición, encabeza la tabla de anotadores de la primera división de esta Nations League, igualado con Lamine Yamal.

Nunca antes Croacia había sufrido una derrota tan amplia, ya que su revés más abultado hasta ahora era el 6-0 sufrido en una visita a España en 2018, también en la Liga de Naciones.

Harry Kane con Anthony Gordon Foto: PA Images via Getty Images

De esta manera, los croatas quedan al borde y con muchas cosas por mejorar, mientras que España está invicto y sin rival. Inglaterra se acomoda en la segunda posición y Chequia se va desapareciendo.