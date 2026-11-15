Tablas de la Nations League tras triunfo de Inglaterra ante España y la victoria de Francia

Inglaterra fue grande y le ganó 3-2 a España en un partidazo en el estadio Metropolitano de Madrid para pasar a los cuartos de la Nations League de la UEFA como líder del grupo A3. Los ingleses le arrebataron la primera plaza a la actual campeona mundial, que pasa segunda y ve cerrada su racha de 44 partidos oficiales sin perder.
Un gol de penal del incombustible Harry Kane (45′) y otros dos de Ezri Konsa (53′) y Ben White (57′) acabaron con la racha de 44 partidos oficiales sin perder de España, que estuvo cerca de remontar con los goles de Mikel Oyarzabal, también de penalti (65′) y de Nico Williams al 75′. Un partidazo que se ganó las miradas del mundo y que dio una clase magistral de táctica.
Inglaterra se tomó la revancha de Wembley, derrota 3-2, en el último partido de la fase de grupos del torneo continental, al que los dos equipos llegaban clasificados y en el que a España le hubiera bastado un empate para acabar líder de la llave.
La vuelta de Lamine Yamal a La Roja, tras perderse el partido contra la República Checa de la fecha pasada, no fue suficiente para superar a una Inglaterra, dominadora hasta la expulsión de Elliot Anderson (63′).
Tabla de Posiciones
|#
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Inglaterra
|6
|5
|0
|1
|19
|6
|13
|15
|2
|España
|6
|5
|0
|1
|16
|8
|8
|15
|3
|Croacia
|6
|2
|0
|4
|7
|17
|-10
|6
|4
|Chequia
|6
|0
|0
|6
|3
|14
|-11
|0
Eso sí, Inglaterra terminó encerrada en su defensa y tuvo que seguir aguantando las embestidas de los locales para acabar llevándose la victoria y el liderato de la llave.
Francia finaliza como líder de grupo
Por otra parte, Francia se clasificó para los cuartos de final de la Nations League al vencer a Turquía por 2-1 en su último partido de la fase de grupos en Burdeos. Los Bleus dominaron el encuentro, pero volvieron a desperdiciar muchas ocasiones.
Consiguieron el triunfo gracias a un gol en propia puerta del defensa turco Emirhan Topcu (49′) y a Eli Junior Kroupi (80′), su primer tanto con la selección.
Tres días después de una dura derrota en Italia (3-1), los franceses estaban obligados a alejar las dudas que comenzaban a acumularse sobre sus cabezas y la visita de los turcos, últimos del grupo, era la ocasión ideal para recuperar algo de confianza.
Italia vuelve a la crisis y engaña con su renacer
En otra de las noticias de la jornada, Bélgica se clasificó para los cuartos de final de la Nations League de la UEFA al golear a Italia con un 4-1 en el marcador, suficiente para que los italianos queden eliminados y vuelvan las dudas. El partido por la sexta fecha de la fase de grupos se disputó en el estadio Rey Balduino, en Bruselas.
Tabla de Posiciones
|#
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Francia
|6
|4
|1
|1
|10
|6
|4
|13
|2
|Bélgica
|6
|4
|0
|2
|12
|7
|5
|12
|3
|Italia
|6
|3
|1
|2
|12
|10
|2
|10
|4
|Turquía
|6
|0
|0
|6
|4
|15
|-11
|0
Lo de Italia sigue siendo un caso insólito, y había tenido un notable comportamiento tras la no clasificación al Mundial 2026. Había vencido a la Francia de Zinedine Zidane y daba muestras de su renacer, pero todo se le fue al piso con Bélgica, que clasificó detrás de los franceses. A la Azzurra le bastaba un empate para meterse en cuartos de final.